監委：政府推廣嬰幼兒閱讀 贈書還須強化家長誘因

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（中央社記者賴于榛台北11日電）監察委員今天發布新聞稿指出，教育部與衛福部都將嬰幼兒閱讀活動納入施政，但欠缺整合，且對少數、特殊或其他弱勢族群的照顧，明顯不足，兩部皆須檢討、改進，並在政策中強化對家長的誘因。

監察委員林郁容、范巽綠日前針對台灣嬰幼兒閱讀相關政策現況及問題展開調查，調查報告已於監察院教育文化委員會1月13日審查通過，教育部與衛福部被要求共同檢討改進。

監委今天發布新聞稿指出，教育部「嬰幼兒閱讀起步走（Bookstart）計畫」已逾13年，累計補助縣市經費達新台幣3億3千萬餘元、發送圖書160萬餘冊，並透過地方政府規劃提供新生兒家長可於醫療單位、戶政單位及圖書館3種途徑領取閱讀禮袋。

但監委說，教育部對於此計畫效益的評估方法與範圍，僅針對透過公共圖書館途徑領取禮袋者，未來應積極掌握投入在「嬰幼兒閱讀起步走計畫」的資源究竟產生何效益，並檢討改善相關措施。

監委指出，衛福部也將嬰幼兒閱讀活動納入施政，民國106年起宣導「親子共讀」，製作宣導影片與共讀技巧素材影片上網並發文轉知相關機關團體，並透過醫療院所評鑑機制促請兒科醫師、母嬰親善醫院、產後護理機構等業務人員向家長宣導親子共讀理念。

監委表示，醫界在嬰幼兒閱讀政策上扮演不可或缺的角色，但是醫事人員推展親子共讀時「欠書、缺人力」，加上門診時間有限，有諸多困境。

對於0到5歲嬰幼兒閱讀推廣政策分為教育部與衛福部兩軌，監委認為，兩部政策欠缺整合，且嬰幼兒閱讀推廣政策對少數、特殊或其他弱勢族群的照顧，明顯不足。

監委說，如教育部閱讀起步走計畫，部分地方在執行閱讀禮袋發送時綁定條件，恐加劇對弱勢家庭嬰幼兒的不公平；而教育部推薦書單及採購贈書，均為中文書籍，也不利於原住民、新住民與視障或其他形式障礙嬰幼兒的閱讀權益保障。

監委也指出，「父母」是嬰幼兒閱讀教育的關鍵人物，政府應積極了解家長的需求與困難、強化家長誘因。（編輯：楊凱翔）1110211