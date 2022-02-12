印媒專訪 吳釗燮盼Quad納安全合作因應共同威脅

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（中央社記者林行健新德里12日專電）由美、日、澳與印度組成的「四方安全對話」（Quad）昨天舉行外交首長會議。外交部長吳釗燮接受印度媒體專訪時期盼Quad能把安全合作納入討論範圍，以因應共同威脅。

第4屆Quad外長會議昨天在墨爾本召開，印度CNN-News18電視台昨晚播出吳釗燮視訊專訪，主播詢問台灣如何看待Quad聯盟？Quad是否應把合作範圍擴大至軍事面向？

吳釗燮回應，Quad目前並無軍事屬性，民主國家合力面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、供應鏈及基礎建設等共同挑戰的努力固然重要，但安全挑戰也是Quad的共同挑戰之一。

他舉例說，美國目前不但忙於處理歐洲局勢，還必須應付印太地區的威權主義擴張，澳洲意識到類似問題，日本在東海面對來自中國軍隊的威脅，而印度則與中國存在邊界衝突。

吳釗燮說：「因此，我希望Quad能把安全面向也納入討論範圍，以因應共同挑戰。」

面對主播對台灣海峽局勢的關切，吳釗燮說，台灣正加強投資國防，同時不斷透過對話讓國際夥伴瞭解，若中國對台動武，世界其他地區也會受到影響。因此，國際社會對台灣海峽的和平與穩定，近來已有更多關注。

吳釗燮強調，國際社會支持台灣就是支持民主、自由與人權的價值，同時也保護國際供應鏈。

電視台主播問及，是否注意到中國正試圖以威權主義與民主國家對抗？吳釗燮說：「民主國家因應這種局勢的唯一辦法，就是齊心合力，共同挫敗威權主義。」

專訪也談到烏克蘭緊張局勢，吳釗燮認為，這有可能會牽動到民主與威權力量在印太地區的競爭，台灣正密切關注中國是否趁民主國家忙於應付東歐局勢之際對台發動攻擊。

吳釗燮說，中國或俄羅斯可能不會在冬奧期間製造重大事件，冬奧結束後就很難預料，「但不論如何，針對任何主權國家的侵略、恫嚇或軍事攻擊都不應被容許」。

印度CNN-News18為印度排名前三的英語新聞頻道，由美國CNN與印度信實工業集團（Reliance Industries）合作，播映範圍為全印度、東南亞及中東國家。（編輯：周永捷）1110212