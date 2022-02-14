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首頁 / 政治

馮世寬康復出院 感謝蔡總統溫暖關心

2022/2/14 16:35（2/14 17:11 更新）
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退輔會主委馮世寬2月初因心臟問題住院治療，身體狀況恢復情形良好，14日康復出院。（中央社檔案照片）
退輔會主委馮世寬2月初因心臟問題住院治療，身體狀況恢復情形良好，14日康復出院。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王慶剛台北14日電）退輔會主委馮世寬本月初因心臟問題住院治療，身體狀況恢復情形良好，今天康復出院。他受訪時表示，身體情況已好轉許多，總統蔡英文非常關心，要求他每天回報狀況，讓他感到很溫暖。

退輔會主委馮世寬

馮世寬小檔案

  • 出生：江蘇淮安，1945年11月25日
  • 學歷：空軍軍官學校第48期、三軍大學空軍學院1981年班、三軍大學戰爭學院1987年班
  • 現職：退輔會主委
  • 經歷：國防安全研究院董事長、國防部部長、漢翔航空工業公司董事長、國防部參謀本部副總參謀長、空軍副總司令、空軍作戰部司令
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本月3日因心律不整導致心臟衰竭引發肺水腫，緊急前往三軍總醫院急診。

馮世寬今天出院，他接受媒體訪問時表示不知道肺積水會這麼嚴重，三總很快決定執行心導管檢查，恢復快速的原因是三總判斷正確、處置正確。

馮世寬說，行政院長蘇貞昌有致電關心，總統蔡英文也非常關切，要求每天把他的狀況向總統秘書報告，讓他感覺到很溫暖。（編輯：黃國倫）1110214

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