馮世寬康復出院 感謝蔡總統溫暖關心

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（中央社記者王慶剛台北14日電）退輔會主委馮世寬本月初因心臟問題住院治療，身體狀況恢復情形良好，今天康復出院。他受訪時表示，身體情況已好轉許多，總統蔡英文非常關心，要求他每天回報狀況，讓他感到很溫暖。

退輔會主委 馮世寬 馮世寬小檔案 出生：江蘇淮安，1945年11月25日

學歷：空軍軍官學校第48期、三軍大學空軍學院1981年班、三軍大學戰爭學院1987年班

現職：退輔會主委

經歷：國防安全研究院董事長、國防部部長、漢翔航空工業公司董事長、國防部參謀本部副總參謀長、空軍副總司令、空軍作戰部司令 看更多 關閉 本月3日因心律不整導致心臟衰竭引發肺水腫，緊急前往三軍總醫院急診。

馮世寬今天出院，他接受媒體訪問時表示不知道肺積水會這麼嚴重，三總很快決定執行心導管檢查，恢復快速的原因是三總判斷正確、處置正確。

馮世寬說，行政院長蘇貞昌有致電關心，總統蔡英文也非常關切，要求每天把他的狀況向總統秘書報告，讓他感覺到很溫暖。（編輯：黃國倫）1110214