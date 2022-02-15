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法國總統候選人稱台灣屬中國 外交部：錯誤認知

2022/2/15 13:10（2/15 13:23 更新）
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法國總統大選候選人魯塞近日在電視訪問中稱「台灣屬於中國」，外交部歐洲司長陳立國15日在例行記者會中表示，外交部對此嚴重錯誤認知無法接受。中央社記者黃雅詩攝 111年2月15日
法國總統大選候選人魯塞近日在電視訪問中稱「台灣屬於中國」，外交部歐洲司長陳立國15日在例行記者會中表示，外交部對此嚴重錯誤認知無法接受。中央社記者黃雅詩攝 111年2月15日
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（中央社記者黃雅詩台北15日電）法國總統大選候選人魯塞近日在電視訪問中稱「台灣屬於中國」，外交部今天嚴正表達，外交部對於這樣嚴重的認知錯誤感到遺憾與無法接受。

法國共產黨（PCF）總統大選候選人魯塞（Fabien Roussel）13日在法國電視台五台（France 5）政論節目中，回答主持人問題時稱「台灣屬於中國的一部分」、「台灣應同香港一樣遵守一國兩制」，影片被放上推特（Twitter）網站後引起法國網友砲轟。

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外交部今天舉行例行記者會，歐洲司長陳立國表示，台灣絕非中華人民共和國的一部分，雙方互不隸屬，中國共產黨從來沒有一天統治過台灣，無權在國際上代表台灣人民，這是不可爭辯的事實與兩岸現狀，也只有台灣的民選政府，才能在國際間代表台灣人民。

陳立國指出，香港所謂的「一國兩制」，在香港自由人權慘遭中國共產黨政府摧殘之後，已經被民主國家宣告破產，法國共產黨候選人的說法，只是在呼應中國共產黨威權主義對外擴張，崇尚民主自由的台灣人民不可能接受，外交部將持續努力，讓台灣的民主奮鬥故事與政府施政成果在國際社會獲得更多支持。（編輯：謝佳珍）1110215

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