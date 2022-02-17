民進黨屏東縣長初選 擬4月上旬採全民調

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（中央社記者王揚宇、溫貴香台北17日電）民進黨今天邀表態投入屏東縣長選舉的立委周春米、鍾佳濱、莊瑞雄，討論初選期程。他們會後受訪表示，辦理初選作業要5到6週時間，目前朝4月上旬完成初選的方向進行。

莊瑞雄、周春米、鍾佳濱都已宣布角逐屏東縣長；民進黨11日表示，由於屏東縣長有意參選人都已表態參選，且有相當準備，故宜儘速辦理初選作業，初選時程則提交中常會決議辦理。

為此，民進黨選舉對策委員會今天邀集莊瑞雄、鍾佳濱、周春米，徵詢他們對於初選期程看法，會議大約進行一小時。

鍾佳濱會後接受媒體聯訪表示，相關初選期程，就他認知，啟動後約需5到6週，「合理推估大概落在3月底、4月初（完成）」，但一切依選對會宣布為主。

周春米表示，黨中央規劃4月上旬初選，就是4月5日春假過後、4月11日直轄市議員初選前，採全民調進行；扣除週六、日不做民調，她估算民調進行時間約4月6、7、8日。

莊瑞雄說，初選規則已訂、期程也固定，沒有人希望刻意延長；他在會中提到，大家在初選過程要光明正大競爭，畢竟這是民進黨的初選，不是國民黨的初選，也不希望屏東縣政府過度介入。

莊瑞雄指出，民進黨中央黨部承諾將成立督導小組，初選過程中若有選舉不公等情事，由督導小組負責處理；關於初選期程則尊重黨中央規定。（編輯：謝佳珍）1110217

民進黨中央17日邀黨內有意參選屏東縣長的立委開會徵詢意見，立委周春米（圖）與會，她會前受訪表示，盼能盡快確定黨內初選的期程。中央社記者王騰毅攝 111年2月17日