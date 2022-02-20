駐立陶宛代表：民主國家應團結對抗中俄黑箱合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北20日電）駐立陶宛代表黃鈞耀接受義大利媒體專訪指出，中、俄間的黑箱合作難以猜透，民主國家應團結對抗威權體制，台灣很重視在中東歐的新機會，將持續開發並深化關係。

立陶宛挺台抗中引起歐洲高度關注，義大利菁英報「頁報」（Il Foglio）長期研究兩岸關係的記者茱莉亞‧龐皮利（Giulia Pompili）特別透過駐義代表處接洽，親自飛往立陶宛專訪黃鈞耀，並在14日以「來到歐洲民主邊防」為題刊登整版專題報導。

報導描述，台灣駐立陶宛代表處不僅是近20年來，台灣在歐盟國家中第一個新開設的代表處，更是第一個「以台灣為名」的代表處，因此成立後一直處於歐盟與中國衝突的火線，中國持續施壓要求把台灣代表處改名台北代表處。

黃鈞耀表示，對台灣來說，歐洲有很多新的機會等待開發，特別是在中東歐，台灣長期跟義大利等歐洲國家有很密切經貿往來，但還需要更強化與中東歐區域的合作。

黃鈞耀強調「經濟多元化」的重要性，近來地緣政治與國際外交上的許多危機事件，也讓一些民主國家出現「新機遇」，可以基於透明化等共同遵循的理念原則加強合作。

報導舉例，台灣社群網路上目前一個熱門標籤是「立陶宛街頭時尚」，立陶宛在歐洲不是以時尚聞名，但近期國際事件使台灣人對這個遙遠的波羅的海國家耳熟能詳，從而發現很多共同點，包括立陶宛流行的超大號、中性穿著，很接近台灣時下年輕人的流行品味。

黃鈞耀表示，綜觀歷史，威權國家彼此雖目標不同，總是會站在同一邊互相幫助，台灣今天身處值得高度關注的局面，雖然不是在戰爭時期，但必須密切觀察某些趨勢，確保民主與自由的安全。

黃鈞耀形容，中俄間的合作像「黑箱」（black box），僅知它的控制範圍和影響層面，卻難以掌握它內部的運作機制。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃鈞耀指出，正如台灣長期面對中國威脅，立陶宛也面對俄羅斯的持續威脅，俄羅斯是中東歐區域最大的遊戲規則挑戰者，從代表處所在大樓窗戶往東看，30幾公里外是柯特洛夫卡檢查哨（checkpoint Kotlovka），這是俄羅斯通往東歐的門戶，該邊界緊鄰俄羅斯的最佳盟友白俄羅斯，「若俄羅斯攻打烏克蘭，立陶宛將不得不自問，會不會變成下個目標。」

黃鈞耀表示，對於周遭沒有強權威脅的國家，不會常想到被攻打的問題，但對於一天到晚遭受威脅的國家，「這是人民的日常」，2008年立陶宛廢除義務兵役制，到2015年，即俄羅斯入侵克里米亞（Crimea）一年後，立陶宛又重新恢復義務兵役制，不過目前立陶宛不必強迫任何人來服兵役，因為所有新兵都是志願召募來的，且其中一半是女性。（編輯：林淑媛）1110220