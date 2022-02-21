航特部引進ATV越野車 機動性高可提升救援效率

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（中央社記者王慶剛台北21日電）陸軍航空特戰指揮部去年籌獲5輛ATV全地形多功能越野車，可提前部署救災裝備，提升災害防救應援能量。藉由越野機動性能，可即時進入災區搶救，提升救援效率。

根據軍事新聞通訊社報導，航特部官兵基於多次參與山區、濱海地區聯合搜救經驗，消防、民間搜救隊均配備ATV車，運用進入孤困地形執行傷患救援運輸及物資搬運，為強化並提升災防救援及運輸能量，因此爭取預算籌獲5輛，目前規劃配置麗陽營區2輛，作為人員熟裝訓練，另3輛則配賦於武嶺營區，運用於山地、高寒地形救援。

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航特部指出，為利於接裝後人員執行保養及操作資格，篩選具民間普通重型機車駕照官兵，委由原廠公司辦理教育訓練，目前已有26名官兵完成學術科評鑑合格後，頒發原廠證書，做為種子師資並維持裝備妥善。

軍聞社指出，航特部強調，「災害防救」是國軍中心任務之一，「苦民所苦、疾民所疾」更是國軍官兵執行災防任務中心信念，未來ATV車人員操駕訓練，將納入陸軍特戰訓練中心各班隊訓練流路，強化官兵熟稔各種救災任務的孤困地形通過，適應各種救災環境所需配賦裝備及操作，並藉由該車特性完成快速部署、特種滲透與救災任務，滿足特戰官兵各項任務遂行。（編輯：郭無患）1110221