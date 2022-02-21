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國民黨1/300

前主播白喬茵柳采葳任國民黨發言人 將投入選戰

2022/2/21 16:58（2/21 17:38 更新）
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國民黨21日發布新人事案，前三立新聞台主播、前高雄市府副發言人白喬茵將擔任國民黨發言人。（中央社檔案照片）
國民黨21日發布新人事案，前三立新聞台主播、前高雄市府副發言人白喬茵將擔任國民黨發言人。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王承中台北21日電）國民黨今天發布新人事案，前三立新聞台主播、前高雄市府副發言人白喬茵、前TVBS主播柳采葳將擔任國民黨發言人。白喬茵、柳采葳年底將分別挑戰高雄市左營、楠梓選區、台北市中山、大同選區議員黨內初選。

國民黨文傳會今天發布新聞稿指出，國民黨發布新任人事案，白喬茵、柳采葳將擔任國民黨發言人，為國民黨發言體系增添新力軍，也為黨挹注年輕的新血。

國民黨表示，白喬茵為世新大學新聞系畢業，媒體資歷完整，曾在三立新聞台擔任主播，以及任職高雄市府新聞局，並擔任副發言人；柳采葳目前就讀於台大政治研究所在職班，對於公共事務相當關心，並從事多年的媒體工作。

國民黨強調，白喬茵與柳采葳的媒體經驗豐富、論述表達清晰，將有助於國民黨對外闡述理念與立場，更是時事議題攻防的即戰力。（編輯：蘇龍麒）1110221

前TVBS主播柳采葳將擔任國民黨發言人。（圖取自facebook.com/findtheweiwei）
前TVBS主播柳采葳將擔任國民黨發言人。（圖取自facebook.com/findtheweiwei）
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