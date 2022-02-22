再遭法媒詰問 共產黨候選人改口：避免中國犯台[影]

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（中央社記者曾婷瑄巴黎21日專電）法國共產黨總統候選人魯塞今晚再被問及台灣議題，他一改之前挨批的「台灣屬中國」言論，指法國維持一中，但須避免中國進犯台灣。

共產黨總統候選人魯塞（Fabien Roussel）繼14日在法國電視5台（France 5）政論節目C dans l'air訪問中表示「台灣屬於中國」、遭到各界輿論批評後，今晚BFM電視台（BFM TV）又再度以台灣問題質問魯塞。

主持人說：「我就問個簡單問題，作為法國總統，你是否會維護遭到中國威脅的台灣？」

魯塞回覆，「我會保持法國自前總統戴高樂以來的政策這也是現任在內的所有總統遵循的。就如聯合國與歐盟，我們承認『一中』」。

接下來他話鋒一轉說道：「我們當然也將非常小心中國，以免它進犯或攻擊這個也擁有自己主張的島嶼。」

魯塞日前在節目上斬釘截鐵指稱台灣屬於中國，遭到法國各界砲轟，許多記者與學者都批評魯塞顯然對國際政治一無所知，只會重複中國官方論述，甚至還把台灣和香港混為一談。

這次在重要政論節目中再次遭到主持人點名盤問，魯塞說詞顯然與上次不同，修正論述的背後大有深意。

駐法代表吳志中告訴中央社，「魯塞改口是因為他感受到很大的壓力，這表示法國各界對他上次的說法大表質疑，顯現他的看法與主流認知存在極大差異，同時也是法國對台灣看法的改變」。

吳志中透露，其實14日魯塞發表「台灣屬於中國」說法後，代表處便即刻致函給魯塞辦公室，客氣表明中國共產黨從未統治過台灣，台灣有屬於自己的歷史，並表示願意親自向他解釋台灣與中國的不同；「但能讓魯塞修正的，主要還是來自於法國輿論的質疑與壓力」。

另外，「台灣」議題頻繁出現在主流電視媒體政論節目上，也可見其重要性。

吳志中指出，這表示不僅魯塞上次的回答相當程度地令人質疑，而且法國各界現在很重視台灣議題，主持人才會選擇再提問一次。

法國將於4月10日與24日舉行總統大選第一、二輪投票。（編輯：周永捷）1110222