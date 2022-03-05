法大選倒數 俄烏開戰提升馬克宏民調支持度

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（中央社巴黎5日綜合外電報導）法國下月大選，根據「世界報」（Le Monde）今天公布的民調，俄羅斯入侵烏克蘭後，現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）的領先優勢進一步擴大。

路透社報導，索普拉思特亞集團（Sopra Steria）進行的民調顯示，馬克宏在4月10日舉行的首輪投票中，將獲30.5%得票率，較一週前的民調結果26.5%攀升。

馬克宏在大選首輪面臨的最強大對手是極右派政黨國民聯盟（Rassemblement National）候選人瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）。她的最新民調支持度為14.5%，較上週15.5%下滑。

而在4月24日舉行的決選中，馬克宏和瑪琳．雷朋的民調支持度分別為59%與41%。

馬克宏率領歐洲，試圖降低烏克蘭危機緊張情勢。他上月前往莫斯科與俄羅斯總統蒲亭會面，並與美國總統拜登通話，設法調停危機。

俄國入侵烏克蘭，使馬克宏的極右派對手陷入不利處境，迫使通常親俄的瑪琳．雷朋與另一名極右派候選人澤穆爾（Eric Zemmour）必須為以往支持蒲亭的立場提出辯解。

馬克宏本週稍早正式展開競選連任活動，宣告他將捍衛「正受到全世界失序威脅的」法國價值。（譯者：戴雅真/核稿：張佑之）1110305