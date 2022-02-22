疫情凸顯數位學習資源落差 監委促教育部改善

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（中央社記者陳俊華台北22日電）監委調查指出，偏鄉及非山非市學校，長期存在教育資源落差，COVID-19疫情期間更凸顯數位學習困境，可能導致學習成效減弱，為避免「線上中輟」產生，促請教育部改善。

監察院透過新聞稿表示，教育及文化委員會17日通過監委賴鼎銘、浦忠成、葉大華所提調查報告。調查發現，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間教育部實施遠距教學，偏鄉學校部分學生家中無遠距教學設備或設備不足，無法正常上課。

根據教育部及監察院調查統計，六都中小學學生家中，沒有遠距設備的比率都低於20%，但雲林、嘉義、屏東和花東地區，缺乏設備的比率卻在20%以上。偏鄉地區學生家中沒有載具及網路的比率，明顯較高，沒有載具的情形又比沒網路的狀況嚴重。

監委指出，數位落差不僅是硬體設備，部分縣市疫情升級停課期間，國中小學學生到校上課占比仍高，原因多是家長無法照顧、家中沒有網路等原因，可能導致學習成效減弱，甚至衍生「線上中輟」情形。

因應疫情全球推動數位學習，監委表示，政府在資源配置上如何符合學生數位學習發展，並有效整合跨部會資源，以改善偏鄉數位學習成效低落等困境，有待教育部會同相關權責主管機關籌謀對策。

監委指出，線上學習逐漸增加，教師除急需增能資訊及教學能力，也將面臨學生自主學習意願低落、學習成效難以掌握、學業成績評量信效度等挑戰。

調查監委說，教育部應對於混成學習等新學習型態的推動、數位學習環境整備、數位學習選材、教材補強、教師數位教學增能、跨域增能及教學成效評估、學生自主學習能力培養、學習評量方式與認定等，訂定具體規範及對策，以提升線上教學品質及學習成效。

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另外，監委指出，南投縣偏遠地區學校，部分仍設備不足，或校舍及教學設備老舊，但受限於使用年限還無法整建，甚至有不符教育部所訂國民小學及國民中學設備基準等情形。主管機關只有在修正基準時進行部分瞭解，或在補助後抽訪，恐難以有效掌握各校設備情況、及時因應設備缺乏。

報告表示，非山非市學校也面臨設備缺口，主管機關宜全面盤點資源，以有效分配；而學校對於設備建置，允宜尊重兒少表意權，建立學生意見徵詢機制。（編輯：楊蘭軒）1110222