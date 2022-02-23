綠委提案計程車強制保乘客險 維旅客權益創雙贏

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（中央社記者王揚宇台北23日電）民進黨立委張廖萬堅今天說，計程車乘客險目前只有車隊司機被要求投保，沒加車隊的司機即使想投保，因為不是法定強制險，需繳較高保費，因此他提案修法，盼強制計程車投保乘客險，創造雙贏。

交通部路政司簡任技正王基洲說，認同這項修法，這也是交通部的立場，不只是司機還是乘客，都能有雙重保障，這是雙贏政策。

民進黨立委張廖萬堅、吳思瑤今天與台北市全國計程車駕駛產業工會、台北計程車駕駛產業工會在立法院召開記者會，呼籲朝野共同支持公路法第65條條文修正草案，期盼這會期能三讀修正通過。

張廖萬堅說，全台約有9萬1000多輛計程車，交通部要求車隊司機應保每人新台幣150萬元以上乘客險，每月保費約100多元，但由於計程車乘客險並非強制險，而車隊計程車佔全國約5成，換言之，民眾有一半的機率搭到無投保的計程車。

張廖萬堅強調，從他首次提出這項法案到現在已超過5年，都在二讀前卡住，造成乘客和司機雙輸局面，希望朝野能共同支持這項修正案。

吳思瑤指出，因為法規的不完善，造成現行計程車的投保管理一國兩制，讓民眾搭計程車的安全保障只能靠運氣；從計程車司機的角度來看，不論是加入車隊還是個人自營計程車，政策的要求及收取保費應當一致，從乘客權益觀點來看，更應該全面保障。

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台北市全國計程車駕駛產業工會理事長江信翰表示，多數沒加車隊的計程車司機，其實都很有意願為乘客投保乘客險，但光是每人100萬的乘客險，每月保費要1200元以上，和車隊相比，不僅保額少且費用明顯較高，希望能盡早修法通過，這對司機及乘客都是很好的事情。

今天受邀出席記者會的王基洲說，非常認同這項修法；保費部分，雖然現在大家認為比較高，但在全部計程車司機加入後，相信保費會大幅降低，減輕駕駛人的負擔，倘若修法通過後，交通部會向計程車司機宣導，也會跟保險公會擬定後續如何支持駕駛員。（編輯：郭無患）1110223