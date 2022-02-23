初選激烈 蔡英文：若回到08年狀況我是失敗黨主席

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民進黨初選競爭激烈，黨主席蔡英文23日在中常會希望大家記得2008年黨內惡性競爭的慘痛經驗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者葉素萍台北23日電）民進黨內初選炮火四射，黨主席蔡英文今天在中常會語重心長要求黨內記得2008年慘痛經驗，她說：「如果回到2008年那種狀況，那我就是一個失敗的黨主席。」

民進黨初選競爭激烈，近來出現不少互相攻擊情事，例如屏東縣長初選，表態參選的立委周春米、鍾佳濱、莊瑞雄炮火激烈；新北第9選區議員擬參選人張銘祐先前也為婦女保障名額，質疑對手黃琳。

民進黨今天召開中常會，與會者轉述，蔡英文在中常會最後語重心長表示，中央黨部人員處理選務要謹守中立，也要請大家記得民進黨2008年慘痛經驗（指黨內惡性競爭），「那時候我也沒有涉入政治，大家應該記憶猶新，那種事情不要發生。」

據轉述，蔡英文說，現在民進黨的社會支持面很不錯，要展現包容態度，「如果回到2008年那種狀況，那我就是一個失敗的黨主席，我們要有一定的警覺和意識，但不要變成2008年那樣情況。」

蔡英文也說，保護台灣是民進黨的價值，沒有疑義，但是保護台灣這個價值，不能被利用在競爭手段上面，這個一定要記住。她了解在民進黨內部競爭，希望可以挑出支持黨價值的人，這是要考慮的事情，但大家也要謹守對於支持者的責任。

民進黨中常會今天通過附帶決議指出，維護初選的公平性是民進黨團結及持續壯大的基礎。

附帶決議提到，選對會成員蔡英文、賴清德、蘇貞昌、柯建銘、鄭文燦、陳其邁、林佳龍、洪耀福、林錫耀都是民進黨的公共財，聲望也是民進黨最珍貴的資產；選對會不會針對特定初選參選人表態支持，藉以維護民進黨初選公平性。

民進黨中央要求，一、自即日起，所有初選參選人的文宣品，包含看板、車輛、平面文宣、網路文宣、電視文宣等，不得使用選對會所有成員照片。二、自即日起，所有初選參選人不得透過任何方式公開宣稱，選對會任一成員表示支持或唯一支持特定初選參選人。

民進黨說，任何初選參選人違反這兩項規定之一，經檢舉後，中央黨部應立即調查，並將結論呈請選對會做適當處置。（編輯：謝佳珍）1110223