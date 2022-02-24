立委緊盯空污緊急防制辦法進度 環保署擬下週公告

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（中央社記者王揚宇台北24日電）時代力量立委陳椒華今天說，雖然近年來空氣污染逐步改善，但仍有空氣品質不良的時日，呼籲延宕許久的空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法修正草案，應比照福島5縣食品的預告、生效速度，趕快通過並公告。

環保署空氣品質保護及噪音管制處科長蕭培元說，草案在去年6月29日進行預告，但因為涉及到較多面向，因此有花時間研商，並在去年10月29日報行政院核定，目前已在今年2月22日核定，預計下週公告對外說明。

陳椒華今天偕同時力高雄市議員林于凱等人在立法院召開記者會，呼籲空污緊急防制辦法修正草案也要比照政府開放福島5縣食品一樣，快速生效，而且對空氣污染有積極的因應作為，也會幫助空污與溫室氣體減量。

陳椒華指出，空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法修正草案公告生效後，能幫助環保與工業主管機關對症下藥，更可以進行污染防制工作。

林于凱表示，通過空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法修正草案，能促使地方政府積極因應空污不良日，保障民眾健康。

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環保署去年6月29日預告空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法修正草案，要求燃煤電力機組、鋼鐵冶煉業、石化業及公民營焚化廠等對象，於空氣品質不良時必須有對應的降載或減排比例，分為預警及輕、中、重度惡化4等級，須降載減排幅度為10%至40%不等，也明訂地方政府要通知民眾採取健康防護措施，並增加「好鄰居條款」等。

「好鄰居條款」是指地方主管機關要依據中央主管機關訂定的空污防制方案，當預告空氣品質達紅色警示時，上風處縣市須採管制措施，與鄰近的下風處縣市共同減輕污染負荷。（編輯：楊凱翔）1110224