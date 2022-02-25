核四轉型未定案 台電：將依3原則持續規劃

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（中央社記者王揚宇台北25日電）政府能源政策屢遭外界關注，民進黨立委今天分別舉辦公聽會，探討相關議題。針對核四廠址轉型規劃，台電表示，會朝與在地民眾溝通等3大原則來進行，目前仍在初步評估階段，尚未定案。

民進黨立委羅致政今天與台灣綠色能源產業聯盟、鹽寮反核自救會、台灣環境保護聯盟等單位，在立法院召開「核四轉型再生能源園區」公聽會，討論在重啟核四公投案未通過下，核四現址轉型規劃及土地法規等問題。

台電所提書面報告指出，台電會朝3個原則進行廠址轉型規劃，分別是與在地鄉親溝通、未來規劃保持多元開放選項，同時也要因應再生能源發展的需求，以達到資產價值極大化的目標，而目前廠址轉型仍在初步評估階段，尚未定案。

報告指出，核四轉型規劃是配合國家總體能源轉型，從長期能源供應角度來看，核四廠址土地將作為未來長期建設電力設施使用的理由包括，核四廠址擁有輸電線路及開關場等電力基礎設施，以及北部地區人口密集且用電需求殷切，須持續開發新電源，以達區域供需平衡。

此外，配合國家2050淨零碳排的發展目標，核四廠址可思考朝「綠能及潔淨能源」相關技術去轉型利用。

羅致政說，台電等單位要好好聽取各方意見，也能委託專家做研究案，啟動核四轉型計畫；此外，核四轉型可從環保、能源、產業政策等方向來思考，例如，倘若轉型為儲電廠，搞不好能成為世界第一大。

羅致政提醒，台電、經濟部要跟民眾溝通，不能透過高層放話或以新聞稿等方式來做，即便有可能砲聲隆隆，也要加速溝通、速戰速決，未來他會透過質詢，請教行政院長蘇貞昌相關看法。

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此外，民進黨立委賴瑞隆等人今天召開再生能源發展相關議題的記者會與公聽會，會中作出11項結論，包括「請經濟部檢討提高用電大戶義務範圍，2025年前，從5000KW擴大至2000KW」、「請內政部於一個月內研議出新建築物之相關管理辦法草案，要求新建築物設置一定比例之再生能源」等。

賴瑞隆說，這兩年台灣經濟成長表現亮眼，加上半導體設廠及台商回流等因素下，增加用電和發電量；因此2025年再生能源推動目標仍可進一步努力提升，相關部會應加緊落實原定推動目標、檢討現況，及如何進一步提升再生能源發電量與占比。（編輯：蘇志宗）1110225