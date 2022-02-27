訪安康接待室 蘇貞昌：絕不容許不公不義重演

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北27日電）行政院長蘇貞昌今天訪視不義遺址「安康接待室」，他提到，多少人在此受盡不法折磨。他已經指定政務委員羅秉成組跨部會小組，就遺址保存、相關資料匯整、人員探訪等，希望讓當年的不公不義現場，能留為歷史教訓，絕不容許不公不義重演。

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、監察院長陳菊等人今天走訪不義遺址「安康接待室」。

蘇貞昌會前受訪指出，過去國民黨威權統治，許多不公不義，在台灣民主自由開放後，一處處找出來（不義遺址）。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他說，多少人在安康接待室受盡不法折磨，這裡已經審定為不義遺址，未來也會交由文化部與景美人權園區一起，他特別指定羅秉成組跨部會小組，就遺址保存、相關資料匯整、人員探訪等，希望讓當年不公不義的現場，能留為歷史的教訓。

蘇貞昌強調，絕不容許不公不義重演，呼籲人民更堅定自由民主得來不易，向前輩致敬，這是大家一起走過來，保留不義遺址也是應該努力的工作，蔡總統一再希望團結國人，同時也希望跨越不義、保存歷史真相，這些都是政府全面在做的事。（編輯：蘇志宗）1110227