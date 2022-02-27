重返安康接待室 陳菊嘆一晃42年陳忠信盼回復原樣

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（中央社記者葉素萍台北27日電）監察院長陳菊今天重返曾被關押的的安康接待室，她說，百感交集，一晃時間過了42年；政治受難者陳忠信建議保存不義遺址，不要想太多花樣，設法回復原來的樣子；行政院長蘇貞昌指示，盡量照著原狀保存，不要創造另一個氛圍。

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、監察院長陳菊、總統府資政姚嘉文、政治受難者陳忠信、文化部長李永得、法務部長蔡清祥、促轉會代理主委葉虹靈今天走訪安康接待室；他們訪視現場，了解昔日政治受難者在小型偵訊室接受訊問、逼供、甚至遭受刑求的苦難遭遇。

曾關押在此的陳菊、姚嘉文、陳忠信分享重回歷史現場的感受。

在美麗島事件成為政治犯的陳菊回憶，當時眼睛被蒙著、雙手反銬被送到此處，心驚肉跳、恐懼。

陳菊說，刑求之下無英雄，每個人都受到各種不同的折磨、苦痛，回到這裡百感交集，一晃時間過了42年，今天是她第二次回到這裡。

陳菊表示，她曾向蔡總統反映，政治受難者都將近80歲以上，很多政治受難者被逮捕時，財產被沒收，應該還給他們基本公道；陳菊說，去年12月監察院到行政院巡查時，她向蘇貞昌提出兩項訴求，一是希望盡速通過威權統治期間國家不法行為被害者權利回復條例，二是保存安康接待室這些不義遺址；非常感謝蘇貞昌當場就答應，行政院很快通過權利返還條例，也保存安康不義遺址。

姚嘉文則回憶，當時被關押在此，有50幾天沒有上床睡覺；他認為，此處象徵一個恐怖時期的沒落，囂張沒有落魄的久。

陳忠信建議，不義遺址保存執行過程，不要想太多花樣，否則反而會把歷史破壞掉，把它當成歷史的遺跡建好、說明好，當成家裡年久失修的房舍重建，當時用什麼建材，設法回復原來的樣子，他希望盡快重建起來，讓大家了解過去台灣歷史曾有這樣的地方。

隨後致詞的蘇貞昌提到，當年的威權政府，強弩之末，基於害怕跟邪惡，才會讓軍人、公務人員，對有理想、想要反映民意的青年、人民，做出不公不義的事情。

蘇貞昌說，今天蔡總統帶大家來此，這是一個敢面對問題的政府，反省過去的不公不義，並且願意把場址留下來，同時不讓邪惡、不公不義的事件再發生；政府必須與人民站在一起，保國衛民，蔡總統上任以來，一直在做這方面的努力，也希望團結人民的力量，面對外面更邪惡、更大的壓迫。

蘇貞昌指出，政府已成立促轉基金，對於正義轉型未盡之事，由促轉會提升到行政院成立會報，並由相關部會接下相關工作；安康不義遺址已責請政務委員羅秉成整合跨部會，保留遺址、收集相關資料、訪談，也請文化部就安康不義遺址納入景美人權園區，做整體規劃。

蘇貞昌說，他要拜託羅秉成腳步盡快，因為，年代歲月斑駁處處可見，很多即將難以保存，讓它盡量照著原狀保存，也特別拜託文化部，不要加入一堆後人設想，如陳忠信所說，反而破壞現場，要把當年的氣氛時空留下來，不要加入任何後人想像或是要創造另一個氛圍。

蘇貞昌強調，政府不讓這塊土地發生的歷史就此佚失，絕對要記取教訓，不容不義再發生，讓台灣能更好。

葉虹靈則指出，安康接待室園區、空間現存完整度高；促轉會規劃個案保存與法制建構並進，讓記憶不再流失，希望把安康打造成機關協力共進，建構不義遺址保存典範，接下來由承接機關落實。（編輯：蘇志宗）1110227