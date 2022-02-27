訪安康接待室 蔡總統：絕不會再走向威權回頭路

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（中央社記者葉素萍台北27日電）總統蔡英文今天走訪不義遺址「安康接待室」，她說，重新檢視這些不堪回首的歷史，要證明民主化以後的台灣，推動轉型正義以後的政府絕對不會再走向威權回頭路；不論是台灣民主的發展還是轉型正義的腳步會持續往前，不會停止。

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、監察院長陳菊、總統府資政姚嘉文、政治受難者陳忠信、文化部長李永得、法務部長蔡清祥、促轉會代理主委葉虹靈今天走訪安康接待室。

陳菊、姚嘉文、陳忠信都曾被關押在安康接待室。

蔡總統致詞時指出，她可以體會到，陳菊、姚嘉文、陳忠信重回舊地一定百感交集，過去隸屬於法務部調查局的安康接待室，雖然名稱聽起來是招待所，但實際上是威權統治時期，政府用來偵訊所謂危害國家安全政治犯的秘密場所。

蔡總統表示，當時不合理的羈押、偵訊，甚至違反基本人權的刑求，都發生在這些陰暗的建築物裡面，經過國際特赦組織披露後，安康接待室成為了國際上惡名昭彰的黑色接待室。

蔡總統指出，美麗島事件過後，陳菊、姚嘉文、陳忠信都曾被關押在這裡，他們即使身心面對極大考驗，仍然始終堅持自己的信念，她非常感佩；今天重新檢視這些不堪回首的歷史，就是要證明民主化以後的台灣，推動轉型正義以後的政府絕對不會再走向威權的回頭路。

蔡總統表示，從2016年以來，轉型正義的腳步一步接著一步地往前推進，威權時期不當的有罪判決已經一一撤銷，威權時期的政治檔案也陸續依法移交給檔案局，將會妥善保存、開放和研究。

蔡總統說，曾是黑色接待室，現在也褪去了黑暗，促轉會已正式將安康接待室審定為不義遺址，而且行政院已經規劃將它移給文化部，納入景美人權園區，成為國家人權博物館，做為實現轉型正義、推廣人權教育的基地之一，讓歷史真相可以持續被見證、被記得。

她表示，把前輩身上有罪的標籤撕下來，然後讓歷史真相被看見、被記得，這就是轉型正義工作的貢獻，她要期許參與不義遺址審定、修復和人權教育的工作人員，透過指認、整理、記錄，串連重要的人權歷史地景，將可以重建台灣人民共同的歷史記憶，讓大眾對於威權時期的軍事審判帶來的人權侵害有更深入的認識。

蔡總統也期許調查局，面對過去的歷史記取教訓，真正做到國家的調查局、人民的調查局，這些也都將是鞏固民主、自由和人權，不可缺少的環節。

她表示，明天就是228紀念日，在這個重要的日子前，要再次向曾經付出青春、甚至犧牲生命的民主前輩致敬，不論是台灣民主的發展還是轉型正義的腳步，都會持續往前進，絕對不會停止。（編輯：林淑媛）1110227