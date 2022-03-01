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民進黨中執會2日處理3縣市徵召 黃偉哲將說明線民案爭議

2022/3/1 16:32（3/2 03:43 更新）
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民進黨2日召開中執會，預計通過台南市、高雄市及嘉義縣3連任縣市長徵召。不過，台南市長黃偉哲（圖）的線民案，黨內仍有雜音，黃偉哲將在中執會統一說明。（中央社檔案照片）
民進黨2日召開中執會，預計通過台南市、高雄市及嘉義縣3連任縣市長徵召。不過，台南市長黃偉哲（圖）的線民案，黨內仍有雜音，黃偉哲將在中執會統一說明。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍台北1日電）民進黨明天將召開中執會，預計通過台南市、高雄市及嘉義縣3連任縣市長徵召。不過，台南市長黃偉哲的線民案，黨內仍有雜音，黃偉哲明天將在中執會統一說明；多名中常委私下指出，明天可能有一番討論。

民進黨選對會日前已原則同意台南市、高雄市、嘉義縣3個縣市「徵詢協調小組」結論，並責請秘書長林錫耀偕中央黨部完成徵召報告書，經黨主席蔡英文核定後，將完整報告提交中執會，進行徵召提名程序。

對於黃偉哲爭取提名競選連任，民進黨正國會中常委陳茂松、陳亭妃先前都在中常會，對於黃偉哲被指涉的線民案提出質疑。

陳亭妃並提案請選對會在直轄市長及縣市長提名前，要求曾被促轉會約訪的參選人，都應簽署相關同意書，讓黨中央可以向促轉會進行調閱程序。

同屬學運世代的前民進黨秘書長羅文嘉今天則向媒體指出，當初他遭黃偉哲監控，盼黃偉哲公布檔案或是簽署授權，相關檔案不要遮蓋。

對此，台南市政府新聞暨國際關係處長蘇恩恩及台南市政府發言人田玲瑚轉述，黃偉哲目前不回應，明天在民進黨中執會統一說明。

有民進黨中常委指出，明天中執會預料將會有一番激烈討論，黨要背書之前，先把事情釐清，對黃偉哲與其他縣市長都是好事。

另有中常委認為，爭議一定會有，但在民進黨選對會討論時，多數成員對於徵召黃偉哲是持正面看法。（編輯：謝佳珍）1110301

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