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藍委質詢美國為台派兵 邱國正：國軍完全靠自己

2022/3/1 19:02（3/1 20:41 更新）
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國民黨立委賴士葆1日在立法院質詢時比擬，兩岸若有衝突，美國為台派兵機會小。對此，國防部長邱國正（右）答覆，台澎防衛作戰有很多版本演練，國軍完全靠自己。中央社記者張皓安攝 111年3月1日
國民黨立委賴士葆1日在立法院質詢時比擬，兩岸若有衝突，美國為台派兵機會小。對此，國防部長邱國正（右）答覆，台澎防衛作戰有很多版本演練，國軍完全靠自己。中央社記者張皓安攝 111年3月1日
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（中央社記者范正祥台北1日電）俄羅斯入侵烏克蘭，美國定調不派兵，國民黨立委賴士葆今天在立法院質詢時比擬，兩岸若有衝突，美國為台派兵機會小。對此，國防部長邱國正答覆，台澎防衛作戰有很多版本演練，國軍完全靠自己。

立法院院會今天邀請行政院長蘇貞昌率同相關部會首長列席，提出有關日本福島及周邊食品輸入管制措施及因應俄羅斯入侵烏克蘭相關事項專案報告並備質詢。

賴士葆質詢時指出，台灣民意基金會2月份公布民調，台灣民眾有51%不欣賞美國總統拜登對烏克蘭的做法。他指名要邱國正回答，身為國防部長，是否有感受到未來美國派兵幫台灣打仗的機會幾乎也很小，除了只會在台灣海峽繞一繞。

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蘇貞昌主動回答指出，這民調是在烏俄衝突一開始所做，但現在美國動員全球民主夥伴全力制止俄羅斯。蘇貞昌也強調，「我們從來就沒有說打仗要靠別國派兵」。

對於賴士葆堅持要邱國正回答，邱國正答覆，台澎防衛作戰有很多版本、演練，國軍演練的情況，「從來沒有一個版本說，外援來了仗怎麼打」，重點在北、中、南、東反覆演練，都沒有劇本講說美軍來了仗怎麼打，國軍完全靠自己。（編輯：林興盟）1110301

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