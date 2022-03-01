俄烏情勢借鏡 邱國正：大軍未動資訊戰已開始

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（中央社記者范正祥、王承中台北1日電）多位立委今天質詢俄烏情勢帶給台灣的啟示，國防部長邱國正對此答覆，早期稱之為大軍未動，糧草先行，但現是大軍未動，資訊戰已經開始。

立法院會今天邀請行政院長蘇貞昌率同相關部會首長列席，提出有關日本福島及周邊食品輸入管制措施及因應俄羅斯入侵烏克蘭相關事項專案報告並備質詢。

對於中國是否藉著烏俄戰爭加大對台認知作戰，蘇貞昌在接受時代力量立委王婉諭質詢時表示，資訊戰、認知作戰等都是現代戰爭的一環，政府平常也在做相關的因應準備。中國平常就常在做這一方面的手法，這次也有這樣的情況。

蘇貞昌指出，針對認知作戰，政府有即時澄清的機制，行政院方面由行政院副院長督管各相關部會，相關部會也都有對應的措施，國安會會不分日夜即時掌握各種訊息，政府各部會彼此都是一體的。

台灣民眾黨立委張其祿質詢時說，這次俄烏戰爭一開始不是熱戰，而是網路戰、金融戰，這對防衛台灣安全也是一大啟示，台灣也應國防自主、自立自強。

邱國正回應，早期稱之為大軍未動，糧草先行，但現是大軍未動，資訊戰已經開始。他說，這次俄烏情勢，防範認知作戰，引以借鏡，不要被資訊戰造成紛擾。

張其祿質詢時也關注役期議題，強調防衛台灣除了先進武器、戰略構想，也要有夠數量與質量的人員。對此，邱國正指出，國軍本務工作是建軍備戰，外界質疑役期太短戰力不夠，但疏忽了現在募兵最起碼4年以上，沒有戰力不足的問題。

邱國正表示，役期的增加減少，對他來講是一個議題，不是眼前一定要做的工作。

另外，張其祿質詢時指出，俄羅斯入侵烏克蘭應被譴責，但台灣在加入制裁俄羅斯時也應注意，俄羅斯會不會對台灣反制裁，因為俄羅斯是台灣天然氣、煤氣來源的的第三大進口國，還有一些合約的問題，能源問題要注意，避免影響台灣。

經濟部長王美花答覆，關於加入對俄經濟制裁，台灣是跟其他民主國家一樣，按照防止武器擴散的 瓦聖納協定 瓦聖納協定小百科 1996年各國於荷蘭簽署完成瓦聖納協定（The Wassenaar Arrangement），國際間基於防止國際恐怖主義等安全保障的觀點，對武器及可轉為軍用的物品與技術出口進行管制，以常規武器及相關用品、技術的出口為主。

成員國包括美國、日本、英國、法國、德國、俄羅斯、印度、韓國、澳洲等42國。

台灣雖不是成員，不過經濟部每年參考協定內容，同步更新「戰略性高科技貨品輸出管制清單」；目前清單內容管制品項包括電腦、感應器、導航和航空電子設備、海事、航太及推進系統等。 看更多 關閉 規定，對相關出口品項管制，這是民主國家多邊一起來做的動作，這是比較有效，以嚇阻俄羅斯的武力再往前走。

張其祿也提到，難民法立法已經延宕多年，目前俄羅斯與烏克蘭衝突受關注，台灣是不是趁此適時推動難民法立法，盡國際責任。

蘇貞昌說，這次俄烏情勢有各種情況，包括相關鄰國沒有上限收容由烏克蘭出來的難民。對於難民法立法，蘇貞昌認為，目前沒有馬上必要。但他強調，人道支援都已經做到。（編輯：蘇龍麒）1110301