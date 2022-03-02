紐約中華公所換血 38歲曾偉康接任主席

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紐約中華公所1日舉行主席交接典禮，在駐紐約辦事處長李光章（中）見證下，于金山（左）交棒給新任主席曾偉康（右）。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年3月2日

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（中央社記者尹俊傑紐約1日專電）紐約中華公所今天換血，38歲的第二代移民曾偉康接任主席，重申支持中華民國。紐約市長亞當斯說，曾偉康雖年輕，但有前主席傳承經驗，在各界支持下將能延續優良傳統。

新舊主席交接典禮下午在紐約中華公所大禮堂舉行，1月11日高票當選第67屆主席的曾偉康在上百人見證下從台灣僑民于金山手中接棒，成為公所半世紀來最年輕主席，未來兩年將帶領這個有百餘年歷史的重要傳統僑社。

曾偉康說，紐約市擁有亞洲以外最大華人社群，亞裔美國人是紐約成長最快的少數族裔，「我們需要持續努力，確保我們的聲音被聽見、被認可。同時，我絕對會遵循中華公所原則，支持民主的中華民國政府」。

駐紐約辦事處長李光章代表政府，向曾偉康與長期支持中華民國台灣的紐約各大僑團表達謝意，並說曾偉康服務僑社的經驗豐富，相信能承先啟後，為大紐約地區僑胞提供更好的服務。

紐約中華公所1883年成立，是曼哈頓華埠最早成立的社區組織之一，在僑界地位舉足輕重。曾偉康接任公所主席前，擔任台山寧陽會館主席3年多，且在紐約市警局輔警團服務逾18年，熟悉僑界事務與紐約市民重視的治安議題。

1月接任紐約市長的亞當斯（Eric Adams）以運動賽事比喻說，曾偉康看起來年輕，但背後有拿過冠軍、經驗豐富的教練，也就是前任主席。亞當斯呼籲在場人士支持曾偉康並提供資源，以利曾偉康延續中華公所優良傳統。

61歲的亞當斯向曾偉康說：「我沒有你那麼年輕，但我一定會挺你。」

典禮冠蓋雲集，除亞當斯外，紐約州主計長迪那波里（Thomas DiNapoli）、市議員馬泰（Christopher Marte）、曼哈頓區長李文（Mark Levine）及區檢察官白艾榮（Alvin Bragg）等民選官員出席致詞，頒發賀狀。

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兩年前的今天，紐約市通報首例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，自此陷入疫情危機。于金山擔任中華公所主席兩年任內，致力協助僑界抗疫、重現華埠繁華容貌，堅決反對監獄、遊民收容所等不利社區安全的設施進駐。

于金山說，過去兩年僑界面對巨大挑戰，他牢記中華公所主席使命，以維護僑胞健康、恢復社區安定繁榮為首要工作。他感謝駐紐約辦事處等多方協助，祝福曾偉康接棒後工作順利。（編輯：陳惠珍）1110302

紐約市長亞當斯（右）1日出席中華公所主席交接典禮，致詞並向新任主席曾偉康（左3）頒發賀狀。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年3月2日