預備大行軍 陸軍特戰部隊龍潭關西50公里短距訓練

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陸軍特戰部隊2日在桃園龍潭至新竹關西進行來回距離約50公里的戰術行軍訓練。（張姓民眾提供）中央社記者游凱翔傳真 111年3月2日

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（中央社記者游凱翔台北2日電）為強化戰力，陸軍特戰部隊15日起將以徒步、乘車並行方式展開18天、457公里行軍，訓練重點在桃園及新竹作戰分區。軍方今天表示，今、明兩天進行行軍前的前置訓練，路線為龍潭至關西往返，約50公里。

中共頻頻以船艦、戰機侵擾台灣防空識別區，一度深入台灣南方及東南方空域，甚至多次逾越台灣海峽中線，嚴重影響區域和平穩定，國軍近年除了對美採購新式武器外，也提升訓練強度，防範共軍以武力侵台。

軍方人士日前告訴中央社記者，陸軍特戰部隊15日起將採徒步、乘車並行的方式，自陸軍特戰指揮部桃園武漢營區出發，展開為期18天、457公里行軍，訓練重點在桃園、中壢及新竹作戰分區，地點包含濱海城鎮、淺山丘陵與縱深等地區。

有民眾今天看見全副武裝的官兵行走在桃園市龍潭區中原路一段，並好奇軍方正在進行何種訓練。

軍方人士下午告訴中央社記者，由於15日將長距離行軍，為讓官兵熟悉訓練模式，於今天、明天進行為期兩天行軍前的前置訓練，路線為桃園龍潭至新竹關西往返，距離約50公里。（編輯：蘇志宗）1110302