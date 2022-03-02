支援烏克蘭醫療 朱立倫：黨務主管捐一個月所得

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國民黨2日舉行中常會，會中掛上寫有「聲援烏克蘭 要和平、反侵略」標語。國民黨主席朱立倫（右2）表示，國民黨展開具體行動，一級黨務主管將捐出一個月所得，透過國際紅十字會，支援烏克蘭的醫療所需。中央社記者郭日曉攝 111年3月2日

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（中央社記者劉冠廷台北2日電）國民黨主席朱立倫今天表示，除譴責俄羅斯，聲援烏克蘭外，國民黨也展開具體行動，一級黨務主管將捐出一個月所得，透過國際紅十字會，支援烏克蘭的醫療所需。

國民黨今天召開中常會，並在會中掛上寫有聲援烏克蘭，要和平、反侵略的標語。朱立倫在會中發表談話表示，俄烏戰爭今天進入第7天，每位民眾都非常關心，烏克蘭陷入戰火，多少民眾、軍人受到傷害，國民黨在發生戰事的第一天就發表聲明，譴責俄羅斯的侵略、聲援烏克蘭；國民黨堅定的立場就是希望和平，不希望戰爭。

朱立倫指出，除聲援烏克蘭外，也要有具體行動，國民黨一級黨務主管將捐出一個月所得，來支持烏克蘭的醫療，將透過國際紅十字會，支援烏克蘭的醫療所需。

朱立倫表示，這場戰爭的爆發讓大家看到和平的可貴，以及見證到戰爭的殘酷，國民黨一再強調和平的重要，希望用對話代替對抗，用交流取代交惡，這樣才可能讓區域的和平、世界的和平能夠穩定下來。

他指出，面對全世界這樣的局面，台灣要自立自強，要有堅定的國家安全、自主國防安全，國民黨立法院黨團在新會期的優先法案，特別強調對國家安全的重視，將提出兵役法、後備軍人條例的修正，因為要捍衛中華民國，必須要有完整的兵役、後備軍人制度。

朱立倫表示，國民黨的主張就是捍衛中華民國、堅持民主自由、保衛國家安全、維護區域與兩岸和平。對於國家安全，希望朝野能一起努力，對於重要的法案、國民黨提出的優先法案，大家能同心協力推動。（編輯：林興盟）1110302