徐國勇：提供烏克蘭人道協助 居留延長無次數限制

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（中央社記者陳俊華台北2日電）內政部長徐國勇今天說，政府將為烏克蘭提供各種人道協助，在台的烏克蘭人不管是居留、停留都可依規定延長，且沒有次數限制；至於難民法牽涉層面多，行政院會在適當時機提出。

徐國勇下午出席「外來人士在台生活諮詢服務熱線改碼」啟用典禮。他在會後受訪時表示，烏克蘭發生戰事時，政府會提供各方面人道協助，台灣是國際社會一份子，要善盡責任。在台的烏克蘭民眾，不管是居留、停留都可按照規定延長，且沒有次數限制，可以一直延長。

徐國勇說，俄羅斯侵略烏克蘭，政府已提出譴責，這是不應該的行為，同時也加入國際社會對俄羅斯相關制裁，會與國際社會站在一起。

至於媒體關注的「難民法」進度，徐國勇表示，民國94年他擔任立法委員時就排審過難民法，當時他是外交委員會召集委員，但後來屆期不連續，歷經第6、7、8、9屆，這麼多屆都無法完成立法。

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徐國勇說，難民法主要是外交及國防委員會負責，因牽涉的層面多，行政院會在適當時機再提出。政府秉持不推諉原則，但難民的處理有很多細膩的地方，也不方便清楚說明，政府會依照國際公約精神處理，現在處理得都很順利。

徐國勇表示，因為烏克蘭難民目前都在鄰近國家，如果要來台灣還要搭船、搭飛機，這部分台灣還不像烏克蘭鄰近國家這麼急迫，等相關部會有協議後再來處理。（編輯：翟思嘉）1110302