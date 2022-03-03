耶路撒冷郵報訪駐以代表：俄侵烏助長中國野心

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（中央社記者賴素芬特拉維夫3日專電）俄羅斯入侵烏克蘭後，以色列媒體也關注台海情勢，駐以色列代表李雅萍在耶路撒冷郵報專訪中表示，台灣擔心俄羅斯侵略行為將助長中國擴張侵略野心，目標遠超過併吞台灣。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，以色列電視新聞和政治評論經常提到台灣與中國的對立情勢和其與烏俄衝突的比較。耶路撒冷郵報（The Jerusalem Post）2月25日專訪李雅萍，了解這場戰事對遠東地緣政治的衝擊和台灣如何面對虎視眈眈的中國。

李雅萍表示，中國一直在關注西方對俄國侵略烏克蘭的反應，以揣測如果它對台灣發動攻擊的可能遭遇。台灣擔心俄羅斯對烏克蘭的侵略行為將助長中國擴張侵略的野心。看看中國如何將南海軍事化，就知道其野心和目標遠超過併吞台灣。

李雅萍認為，俄羅斯和中國在談論烏克蘭和台灣問題時言行上有許多相似之處。俄羅斯聲稱烏克蘭在歷史上屬於俄羅斯，因此有權收復失土，以重振民族榮耀。此與中國謊稱台灣是中國一部分是一樣的，最終目標是實現政治野心的中國夢。

李雅萍表示，俄羅斯和中國也正在對其軍隊進行現代化改造，同時各自在烏克蘭和台灣發起大規模網路攻擊和假訊息活動，企圖破壞人民對政府信任。

面對中國野心，李雅萍指出，台灣海峽將台灣與中國分隔，提供了100公里的保護線。台灣將持續確保自身國安，同時密切關注烏克蘭局勢。台灣將繼續加強不對稱戰爭中的防禦能力，動員民防，從美國購買防禦性武器，依據「台灣關係法」和「六項保證」與美國進行密切合作。

此外，李雅萍表示，台灣政府也十分重視「認知戰」。對一切可能滲透行動保持警惕，以免中國利用烏克蘭危機或假新聞來影響台灣輿論。台灣致力於提升自衛能力和團結台灣人民，同時也期待與其他民主國家有更多支持與合作。

李雅萍說，和平需要雙方共同努力，台灣從不挑起衝突。蔡英文總統重申了她確保台灣安全的政治意願，以及她願意與中國政府對話以維持現狀並為區域和平作出貢獻。

李雅萍強調維護遠東地區和南海航行自由的重要性。台灣樂見美國在亞洲依然強大且致力於維護航行自由。日本、加拿大、澳洲和荷蘭也加入其中，以確保一個自由開放的印太地區。

李雅萍表示，台灣不挑釁也不屈服於壓力，無論是外交還是軍事。台灣人珍惜民主開放的生活方式，並致力於捍衛得之不易的自由。對台灣人來說，投降不會是選項，任何負責任、愛好和平的國家都不願此情況發生。台灣地處西太平洋第一島鏈，深具戰略重要性。

她說，台灣晶片製造占全球市場60%以上。如果中國對台灣發動攻擊，不僅會打斷全球供應鏈，也會嚴重傷害自身經濟。中國攻打台灣成本會非常高，非其政治盤算的最佳選擇。（編輯：林憬屏）1110303