俄烏戰爭 駐加國代表處：民主國家應強化支持台灣

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（中央社記者程愛芬溫哥華5日專電）俄烏戰爭引起全球關注，駐加拿大代表陳文儀指出，這場戰爭帶給台灣啟示是先自助方有人助，台灣要提升自我價值成為「國際的台灣」。駐溫哥華辦事處長劉立欣日前受訪也呼籲，加拿大及民主同盟國家應進一步支持台灣。

劉立欣2日下午接受加拿大廣播公司（CBC）On the Coast節目主持人蓋拉格（Margaret Gallagher）電話直播專訪。她受訪時說明，理解各界看到俄烏戰爭就會聯想到台海情勢的心態，然而台灣不等同於烏克蘭，台灣海峽阻隔加深中國犯台難度，且台灣擁有美國堅若磐石的支持。

劉立欣並以此次俄羅斯揮軍入侵烏國為例指出，台灣網路謠傳美國及西方國家將不會協助台灣抵禦中國武力犯台，刻意引起社會恐慌，此係中國統戰部門企圖散播「美國棄台論」的不實訊息，台美雙方均對此認知作戰有所掌握並合作防範。

劉立欣最後強調：「中國無權在聯合國代表台灣人民，呼籲加拿大及民主同盟國家支持台灣有意義參與包括世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）及國際刑警組織（INTERPOL）等。」

陳文儀接受中央社訪問時亦提到，俄烏戰爭後，國際上理念相近國家領導人已多次公開呼籲台海和平穩定的重要性，近日美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Mullen）率領的訪問團，以及前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）更先後抵台，傳遞堅定支持台灣的訊息。

陳文儀也說，人助的前提是自助。烏克蘭人民在戰爭中所展現的毅力勇氣令世人佩服，所以帶給台灣的啟示是「我們要強化國防實力，也需要強化自己的民主體制，並和國際民主夥伴建立協作架構，從經貿開始一步步累積，讓台灣的高科技供應鏈角色進一步保持堅韌性，讓國際深知台灣不能被中國威脅而影響全球供應鏈。換句話說，台灣不僅是台灣人的台灣，是國際的台灣、大家的台灣」。

陳文儀表示，台灣將保持高度警覺，全力捍衛得來不易的開放民主體制與自由富足生活方式，並持續與加拿大等理念相近國家，以及民主夥伴協力合作共同密切關注台海安全。

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陳文儀和劉立欣並向加拿大社會各界說明對烏克蘭的援助，包括台灣政府在第一時間成功撤僑，協助旅烏僑民及國人安抵國門，並加入西方國家之列對俄羅斯實施經濟制裁。

另為因應烏克蘭危機人道援助需求，台灣政府也向烏克蘭人道捐贈27公噸醫療物資，外交部並成立捐款專戶，結合政府及民間力量協助烏克蘭難民，截至4日止，政府設立賑濟專戶收到善款已破億元，展現政府及民間對烏國人民的關心與善意。（編輯：陳惠珍）1110305