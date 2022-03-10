政院提修法 微型電動二輪車須投保強制險

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（中央社記者賴于榛台北10日電）行政院會今天通過「強制汽車責任保險法」部分條文修正草案，草案將送立法院審議。草案除納管微型電動二輪車外，未來投保義務人在保險期間屆滿逾6個月，仍未訂立強制車險契約者，得註銷其牌照。

金管會保險局副局長林志憲出席行政院會後記者會時表示，配合道路交通管理處罰條例部分條文修正草案，規範微型電動二輪車應依強制汽車責任保險法規定，投保強制車險，確保汽車交通事故所致傷害或死亡的受害人，迅速獲得基本保障。

這次納管的微型電動二輪車，指的是過去不用申請牌照的電動自行車，非指電動機車。定義為經型式審驗合格，以電力為動力的二輪車輛，但最大行駛速率為時速25公里以下，車重在不含電池40公斤以下，或含電池60公斤以下。

林志憲表示，未來微型電動二輪車所有人要簽強制投保契約，若未依規定投保將處新台幣750元至1500元；現行汽車未投保，處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰；機車則處1500元以上3000元以下罰鍰。

過去駕駛未投保強制險，只能靠攔檢舉發，林志憲說，這次修法增訂，公路監理機關或警察機關舉發違反道路交通管理處罰條例行為人時，對於未投保強制車險者，併同舉發。

林志憲說，草案也規範，投保義務人於保險期間屆滿逾6個月，仍未訂立強制車險契約者，主管機關得移請公路監理機關註銷其牌照。

草案指出，為配合道路交通管理處罰條例修正草案的施行日期，因此修正條文得施行日期將由行政院定之。（編輯：蘇志宗）1110310