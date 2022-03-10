客委會加強族群主流化 評估報告3月底出爐

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（中央社記者張雄風台北10日電）客委會今天表示，國家客家發展計畫以「族群主流化」為核心進行相關評估報告，預計3月底能公布；相關報告也會提供給各部會，加強族群敏感度、促使少數族群能積極介入主流。

立法院內政委員會今天邀請客家委員會主任委員及財團法人客家公共傳播基金會董事長率同所屬列席報告業務概況（含上會期臨時提案辦理情形），並備質詢。

根據客委會書面報告，客委會推動「國家客家發展計畫」，以「族群主流化」為核心，追求各族群共存共榮為導向，引導各級政府在制定各項法規、計畫及措施時，兼具族群敏感度，共同促進客家語言文化發展。

客委會主委楊長鎮今天表示，客委會也有進行族群主流化影響評估，預計3月底能公布，也會請外部學者、族群運動工作者一同檢視，相關評估報告也會提供給各部會。

楊長鎮說明，族群主流化包含政府施政要有族群敏感度，意思如同性別敏感度；另外，過去族群大多是在族群內部做，現在努力讓邊緣、少數族群積極介入主流。

楊長鎮舉例，過去客家音樂節內容非常豐盛，然而很多不是客家的民眾都覺得和自己沒關係，因此現在也盤點台灣各大音樂祭，協助主辦單位，由他們自訂邀請客家歌手，在跨族群的平台讓大家聽到；這樣一方面社會接受度高、另外也能讓客家自信心提升。

楊長鎮認為，過去都談族群融合，不過在客家、原住民元素可能會被稀釋，現在是講族群和諧，不同族群能有對話的空間。

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民進黨籍立委伍麗華則建議，應該請行政院如設置性別平等會般，能設促進族群主流化推動委員會。

楊長鎮表示，從婦權到性平，可以說是全球婦權運動漸漸發展的過程，台灣族群主流化才剛起步，不過台灣現在有客委會、原民會，會先逐步累積經驗，未來希望在行政院文化會報裡，能討論、處理；客委會是主管客家事務，不是全國的族群事務，會跨部會再溝通。（編輯：陳政偉）1110310