國民黨風波頻仍 江啟臣盼朱立倫加油不要洩氣

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（中央社記者王承中台北10日電）國民黨風波不斷，前國民黨主席、國民黨立委江啟臣今天表示，黨主席總是概括承受一切，希望國民黨主席朱立倫加油，不要洩氣，繼續凝聚黨內。國民黨立委林為洲則說，現在國民黨的病就是背離民意，不知民意在哪。

江啟臣今天晚間接受中廣新聞網「友話直說」專訪，談及去年國民黨主席選舉表示，別人對他的批評，他聽到也會難過，但他就是面對，因為黨內的遊戲規則，面對他人的挑戰，也不能說不行 ，就大方、公平公正地接受挑戰，參與黨內的競賽。

江啟臣指出，他認為國民黨也應該要養成這種文化，而競賽完了誰贏就支持誰，他當初參選黨主席的理念就是為了黨要好。

主持人羅友志表示，朱立倫在參選國民黨主席時曾表示「就是因為前面的做不好，所以才需要我」，並詢問江啟臣，朱立倫就任黨主席後，國民黨是否有變好。江啟臣說，當然期望國民黨能夠更好。

他表示，不管怎樣，黨主席總是概括承受一切，還是希望朱立倫加油，要把國民黨帶得更好，可能需要一點時間。他認為政黨競爭是無時無刻的，但人民的眼睛也是雪亮的，此刻或許國民黨比較低迷，但也不要因此洩氣，要繼續把黨內凝聚起來。

另外，國民黨立委林為洲今天則在臉書發文表示，最近立法院社會福利及衛生環境委員會開始排審「精神衛生法」修法，大家都知道，精神疾病的治療，建立患者的「病識感」是很重要的基礎。國民黨現在最大的問題，就是喪失「病識感」。

林為洲在接受媒體訪問時指出，現在國民黨的病就是背離民意，不知道民意在哪裡。若國民黨只把衰弱的原因簡化為民進黨迫害、鴨霸，這是不對的，國民黨的病因在於很多政策、言論立場沒有跟主流民意站在一起，才會喪失民意支持，而民進黨雖然有一部分很爛，但還有這麼多人支持，代表有其他部分符合主流民意。

對於面對中常委選舉傳出選風敗壞，朱立倫表示若考紀會查辦無具體結果將移送檢調偵辦。林為洲表示，中常委選舉黨內自己玩得很高興，也沒有嚴防送禮吃飯，現在才說若查不出來要送檢調。結果查不出來會被罵不敢查，查出來又傷害黨的形象，有查沒查都傷，就是因為沒有病識感。（編輯：林興盟）1110310