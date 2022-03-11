核四重啟？ 王美花：地方政府有很大不同意見

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（中央社記者溫貴香、范正祥台北11日電）核四前廠長王伯輝建議「重啟核四」，經濟部長王美花今天表示，核能的問題除了核廢料、地質，主要是地方政府有很大不同意見。

王美花在立法院受訪指出，像核二1號機是去年底除役，但燃料棒拿不出來，原因是新北市府不核發相關執照，所以造成提早停役的問題。如果這些東西沒有辦法解決，要講延役都是沒有辦法建立在客觀事實上，這不是藍綠的問題，是需要地方政府還有各界理解問題的本質是什麼。

立法院會上午邀請行政院長蘇貞昌率相關部會首長列席備詢，民進黨立委羅致政關切303全台大停電涉及台電管理、能源政策、國家安全等3層面問題，是否成立一個獨立、專業、跨國的第3方體檢與調查小組。

行政院長蘇貞昌答復表示，相關的情事一再發生很不應該，已責成經濟部一定要就相關的缺失，面對問題真正矯正錯誤；至於是否請國外專家等，都是要做的方向。

王美花表示，513、815、303這幾次停電事件確實都是因為人為在操作下犯下嚴重的錯誤，屬於管理面的問題，會痛定思痛針對第一線人員的專業訓練、人員操作上落實SOP。

至於核四轉型方向，王美花表示，北部的電源確實不足，能否做一個多元包括綠能、儲能，甚至未來要發展氫能，都有初步想法，但需要很多溝通，包括法規配套，經濟部會積極處理。

蘇貞昌表示，不讓核四荒廢在那裡，確實是國家層級，政府會努力。

王美花也說，推動再生能源搭配儲能確實要更加緊腳步，不論是太陽光電或離岸風電變成非常重要，現在儲能政策從產業面發展，還有相關的躉購費率等相關機制，技術面是另外一個議題。（編輯：趙蔚蘭）1110311