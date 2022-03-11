賴副總統和貝里斯總理訪台南 瞭解台灣蘭花產業

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南11日電）副總統賴清德和貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）今天參訪台南市後壁區台灣蘭花生技園區的世茂農業生技公司，深入瞭解台灣蘭花產業的實力。

賴副總統、布里仙紐今天在台南市長黃偉哲、外交部常務次長俞大㵢及總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）陪同下，參訪世茂農業生技公司，由黃偉哲介紹台灣蘭花生技園區各種蘭花品種，布里仙紐也詳細詢問蘭花培植的過程與相關技術。

黃偉哲表示，他很感謝布里仙紐及貝里斯政府長期在國際社會力挺台灣，替台灣發聲，希望雙方未來在各方面有更廣泛、深入的交流。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台南市政府發布新聞稿指出，世茂農業生技公司聲援烏克蘭，以奈米技術將白色蝴蝶蘭噴印烏克蘭國旗上藍下黃的顏色，表達台灣支持烏克蘭捍衛家園和自由民主的決心，這批象徵烏克蘭國旗的蝴蝶蘭也將義賣。

台南市和貝里斯交流頻繁，包括中南美洲5國去年在台南大天后宮舉辦海鮮牛肉採購成果發表暨辦桌推廣會，崑山科大和貝里斯大學是姊妹校，目前有多名貝里斯學生就讀；奇美醫院和貝里斯衛生部2019年2月簽署合作意向書，5名貝里斯護理師在奇美醫院完成18個月的開刀房護理訓練。（編輯：郭諭儒）1110311