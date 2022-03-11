貝里斯總理訪台南 賴副總統奇美博物館設宴款待

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（中央社記者溫貴香台南11日電）副總統賴清德今天中午在奇美博物館宴請貝里斯總理布里仙紐伉儷及訪問團。副總統說，聽說總理的故鄉橘道鎮和台南一樣，氣候溫暖宜人、人民善良熱情，希望總理和訪團成員到台南能有賓至如歸的感受。

賴副總統1月間擔任總統特使訪問宏都拉斯參加新任總統就職典禮，1月27日在下榻飯店與同樣參加就職典禮的貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）舉行雙邊會談，並當面邀請布里仙紐3月訪台，到台南一遊。

兩人今天同遊台南，副總統陪同布里仙紐伉儷參訪台南「台灣蘭花生技產業」，實地瞭解台灣蘭花生技實力。中午在奇美博物館宴請布里仙紐伉儷訪問團。

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宴席開始前，賴副總統致詞表示，很高興能與總理在他的第二故鄉台南相聚，台南是歷史文化古都，很榮幸有這個機會將這個美好城市介紹給總理，聽說總理的故鄉橘道鎮和台南一樣，氣候溫暖宜人、人民善良熱情，希望總理和訪團成員到台南能有賓至如歸的感受。

副總統特別感謝總理對台灣的支持，並強調台灣與貝里斯都是支持自由民主的國家，相信在共同努力與相互扶持下，兩國情誼一定會持續茁壯，並增進兩國人民的福祉。（編輯：林興盟）1110311