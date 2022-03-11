貝里斯總理獲頒名譽博士 賴清德盼強化教育交流

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台南崑山科技大學11日下午頒贈名譽博士給貝里斯總理布里仙紐（圖右），副總統賴清德出席致詞期待未來能增進台貝之間的教育交流及兩國的邦誼。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 111年3月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台南11日電）副總統賴清德今天出席貝里斯總理布里仙紐名譽博士學位頒授典禮表示，台貝之間有許多雙贏的合作計畫，創造兩國人民之間彼此的互利，他也期待未來能增進台貝之間的教育交流及兩國的邦誼。

賴副總統下午出席崑山科技大學，貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）名譽博士學位頒授典禮，他致詞時表示，這是崑山科技大學第一次將這項榮譽頒贈給貝國人士，也是貝國政界首次在台灣獲此殊榮，他代表總統蔡英文及全台灣人民恭賀布里仙紐。

賴副總統表示，布里仙紐是貝國的傑出人才，秉持民主、自由、法治的普世價值，在國際上受各國肯定。布里仙紐在國內也致力於教育推廣，培植建設國家的人才，同時推動產業升級，發展經濟，希望能改善人民生活，深受貝國人民的喜愛。

賴副總統說，布里仙紐是台灣重要的朋友，常常在國際上為台灣爭取國際空間，為台灣仗義執言，今天榮獲崑山科技大學名譽博士學位，可說是眾望所歸，相得益彰。

他期待經由今日重要的儀式，增進台貝之間的教育交流及兩國的邦誼。

賴副總統表示，台貝建交33年，兩國之間有許多雙贏的合作計畫，包括教育文化、基礎建設、科技、農業、醫療及公共衛生等，創造兩國人民之間彼此的互利。

布里仙紐此行不遠千里率團訪問台灣，他非常期盼兩國間的各項國際合作計畫能持續深化，特別是人才培育計畫。

賴副總統說，根據外交部及教育部的資料指出，迄今來台求學的貝國子弟約500人，目前仍在台灣就學者有將近200人，而在崑山科技大學則有20人之多，每一個學生表現都非常優秀。他期待，來台求學的貝里斯學子，在學成歸國後，能夠加入布里仙紐建設國家的行列，促進貝里斯各項領域的發展。

賴副總統也感謝崑山科技大學的努力與付出，協助國家推動外交工作，教育各國來的學子。

賴副總統特別提到，該校機械所的研究生、來自貝里斯的摩根（Wani Jamaal Morgan），拿到台灣機械界的諾貝爾獎「上銀機械碩士論文獎」金質獎。這個獎設立以來，從來沒有科技大學得獎，也從來沒有外籍生得獎，這證明了崑山科技大學的教學是一流的，貝里斯的學子表現也深受肯定，希望這樣的情況能夠持續發展下去。

在賴副總統見證下，崑山科技大學校長李天祥頒授布里仙紐名譽博士學位。

布里仙紐致詞感謝崑山科技大學給予的殊榮，並提到台貝共享民主、自由，也同樣尊重法治與人民自主等價值，而且貝里斯與台灣都非常重視教育，貝里斯將教育視為基本人權。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他認為，教育是國家發展的關鍵，也是現代社會的基礎，期望透過教育來提升國民的生活水準與福祉，當一個人受到越多的教育，他所擁有的知識與技能也越多，對於整個國家、社會及家庭，也能做出非常大的貢獻。

他提到，貝里斯有數百名學生來到台灣接受高品質教育，這些學生回國後也對國家做出許多貢獻，貝國政府及人民對此表達深深感謝，再次感謝台灣分享與貝里斯相同的教育理念，及台灣對貝里斯的友誼，相信未來兩國透過教育，都可以發揮無窮潛力。（編輯：蘇志宗）1110311