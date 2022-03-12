國軍部隊每日實施營外機動偵巡 強化班獨立戰鬥

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（中央社記者游凱翔台北12日電）國軍各作戰區近年實施戰備偵巡，將雲豹八輪甲車、戰車開上一般道路，熟悉作戰區特性。軍方將領透露，目前每天全台約20個戰鬥部隊實施營外機動偵巡，以及「排帶班」戰備偵巡，強化班獨力戰鬥能力。

中共頻頻以船艦、戰機侵擾台灣防空識別區，曾深入台灣南方及東南方空域，甚至多次逾越台灣海峽中線，嚴重影響區域和平穩定，國軍近年除對美採購新式武器外，也提升訓練強度，防範共軍武力侵台。

在提升訓練強度部分，過往軍方車輛均在營區內機動行駛，軍用車輛非必要不會駛出營區，但近年為防範中共犯台，軍方為了讓全台戰鬥部隊熟悉各作戰區內的道路環境，開始實施戰備偵巡，將各式雲豹八輪甲車、戰車，甚至自走砲車在民間道路機動，以熟悉衛戍區特性。

軍方將領告訴中央社記者，過去國軍部隊都在營區待命，但共軍對台威脅日益嚴重，國軍特別將地面部隊在各作戰區以戰鬥編組，以「連」為單位搭配任務需求「排」，就營區外重要防護設施或重要位置實施機動偵巡，目前全台灣每天約20個戰鬥部隊在營外重要防護位置機動戰備偵巡。

這些偵巡重點位置包括：工業區、中油三接、火力發電廠等週邊場域。

偵巡部隊編成以裝甲及裝步為主，包括M60A3戰車、CM-11勇虎式戰車，搭配各式國造雲豹八輪甲車等車輛，甚至M110自走砲車也會加入偵巡。

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國軍將領指出，目前「連帶排」的戰備偵巡，甚至還會在任務地區實施野營訓練，提升官兵戰場適應能力及各項狀況處置；此外，為強化各作戰區應變及戰力，目前陸軍正在進行「排帶班」戰鬥偵巡隊訓練，達到「班」的獨力戰鬥能力，讓班戰鬥偵巡隊能獨力完成小規模突襲行動，或由多個班戰備偵巡隊共同殲滅來犯的敵軍小部隊。

至於近日傳出軍方車輛在營外戰備偵巡時，與民間車輛發生擦撞小事故，軍方人士指出，軍用車輛或作戰裝備每天在民間道路實施偵巡，難免會發生事故，除要求官兵改進交通安全及行進方式外，也希望民眾在道路上看到軍用車輛演練，除給予肯定也要放慢車速，讓偵巡部隊先行通過。（編輯：郭無患）1110312