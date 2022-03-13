台灣之友會晚宴 蔡總統簽名口罩義賣52萬捐烏克蘭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

總統蔡英文（左）13日出席「台灣之友會感恩迎新春聯歡之夜」，現場由媒體人鄭弘儀（右）主持義賣，拍賣蔡總統親筆簽名的烏克蘭國旗顏色式樣口罩，5袋口罩拍賣所得新台幣52萬元捐給烏克蘭。中央社記者郭日曉攝 111年3月13日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北13日電）總統蔡英文今天出席「台灣之友會感恩迎新春聯歡之夜」時指出，烏克蘭的情形，大家一定有感受到，要保護國家的安全，除了國際的支持外，自己本身也要團結。

餐會現場由媒體人鄭弘儀主持義賣，拍賣蔡總統親筆簽名的烏克蘭國旗顏色式樣口罩，5袋口罩拍賣所得52萬元捐給烏克蘭；與會人士還高呼，「支持烏克蘭、台灣加油」。

台灣之友會晚間舉辦感恩迎新春聯歡之夜，蔡總統由行政院副院長沈榮津、內政部長徐國勇、桃園市長鄭文燦陪同出席。

台灣之友會總會長黃崑虎致詞提到，台灣現在被全世界肯定，台灣人在全世界變成非常有價值、被尊重，他要感謝蔡總統這幾年來的努力；台灣的國際地位重要，台灣人要珍惜台灣這塊土地。

蔡總統致詞時感謝台灣之友會長期對政府的支持，並表示，這幾年因為有大家支持政府、團結在一起，台灣從產業轉型、經濟發展、到國防外交都進步很多，國際上對台灣的支持愈來愈多。

蔡總統指出，因為經濟發展得不錯，讓台灣可以貢獻國際社會更多，與國際上的民主國家站在一起。她舉例，政府最近捐獻醫療用品給烏克蘭，民間團體的捐款也很多，台灣之友會捐出今天義賣餐費收入給烏克蘭，這是大家團結一起、對世界貢獻，這是台灣之友會的愛心。

蔡總統說，她相信只要繼續團結一起，台灣一定會愈來愈好，愈來愈發展，愈來愈有力。（編輯：林克倫）1110313