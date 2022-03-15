幻象2000飛官黃重凱獲救 情況良好最快16日出院

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（中央社記者盧太城台東縣15日電）近2年在從空軍台東志航基地起飛的戰機，4架失事，飛行官均啟動彈射跳傘，僅有幻象2000飛官黃重凱平安獲救，黃重凱目前情況良好，最快明天就可以出院。

昨天由飛行官黃重凱駕駛幻象2000，從台東志航基地起飛，執行例行戰訓任務，黃重凱於空域回報機械故障要求返場，11時26分於台東志航基地南面10浬呼叫要求彈射跳傘，基地隨即派遣UH-60M黑鷹直升機趕赴現場，於12時6分完成吊掛，黃重凱獲救後情況良好。

台東馬偕醫院公關蔡福松今天上午表示，他詢問了主治醫師，黃重凱狀況良好，只是仍需觀察，病情與昨天相同，狀況穩定，最快明天就可以出院。

民國109年10月29日上午7時許，編號5261F-5E戰機從台東志航機起飛執行任務，不到2分鐘不明原因墜落志航基地北面海域，飛行官朱冠甍彈跳獲救，但送醫後仍宣告不治。

台東地檢署相驗結果，朱冠甍頭部受創顱內出血導致中樞神經休克死亡；另外，左眼、左胸凹陷，左手骨折，無法判斷是落海撞擊還是彈跳撞擊導致傷重死亡。軍方調查，朱冠甍為保衛民眾，避開民宅延誤跳傘時機，英勇殉職。

去年3月22日4架F-5E戰鬥機從台東志航基地起飛執行訓練任務，其中2架F-5E（各1名駕駛）空中擦撞墜海於屏東牡丹鄉岸際旭海漁港距岸1.4浬海域處。

空軍調查，4架編隊飛行，第2和第4架發生擦撞，2架飛行官潘穎諄和羅尚樺立即跳傘，羅尚樺屍體當晚尋獲，潘穎諄遺體4月18日在屏東南仁漁港礁岩尋獲，已經無法辨識。

檢察官相驗羅尚樺遺體，研判因彈跳導致頭部受創，顱內出血，終因中樞神經休克而死亡。同樣無法確定如何造成顱內出血及是落海前頭遭到重創還是落海重創。

因飛官羅尚樺、潘穎諄相繼殉職後，空軍當時宣布，將採購馬丁貝克公司（Martin-Baker Aircraft Co. Ltd.）生產的「Mk16彈射椅」換裝於F-5，首具彈射椅去年底已由外籍廠商來台換裝完畢。（編輯：郭諭儒）1110315