聲援烏克蘭 駐溫哥華處長：台灣能幫忙

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（中央社記者程愛芬溫哥華14日專電）加拿大各大城市每個週末都有聲援烏克蘭的活動，許多台僑也參與，駐溫哥華辦事處長劉立欣昨天在一場支持烏克蘭的集會上演講，強調台灣與烏克蘭站在一起。

昨天溫哥華天氣冷颼颼雨綿綿，有約500名來自各個族裔社區的人們聚在市中心廣場共同參與加拿大烏克蘭協會（Canadian Ukrainian Congress）發起的聲援烏克蘭活動，其中包括30幾位僑胞，揮舞著中華民國國旗，舉起TAIWAN STANDS WITH UKRAINE等標語，展現台灣對烏克蘭的支持。

劉立欣受邀上台演說，提到對烏克蘭遭受戰火摧殘的痛苦感同身受，中華民國政府已將2000萬美元愛心捐款給在波蘭的非政府組織（NGO）援助烏克蘭難民，後續將聯繫斯洛伐克等鄰近國家，繼續愛心送暖。她說：「台灣能幫忙、台灣正在幫忙。」

駐溫哥華的烏克蘭名譽總領事和駐溫哥華波蘭總領事在現場感謝台灣政府和僑胞溫暖相助，稱民主國家的人民需要並肩齊力。

劉立欣之後接受中央社訪問時說：「俄烏戰爭後，很多人都關注台灣情況，我在多個場合都與加拿大政界和人民說明台灣受到中國壓迫與統戰的情況，例如最近一直都有所謂的『美國棄台』論，就是中國發出的虛假信息企圖擾亂西方民主聯盟和台灣的關係。」

她也對僑界說：「台灣人要團結一致，要鞏固自己的意念，對政府要有信心，才能更好地維護台灣主權。」

至於加拿大、中國和台灣之間的關係發展，劉立欣說：「中國說它和俄羅斯是堅若磐石的夥伴關係，我想加拿大政府會進一步思考該如何和北京打交道。我們呼籲加拿大支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。」

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大溫哥華台灣僑界聯合會主席張理瑲對中央社說：「有人性良知的人，都會為烏克蘭人民的苦難而揪心流淚，我們絕不允許一個國家拿著任何藉口侵犯另一個國家，我們需要堅守民主自由的普世價值。」

另外，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）將於明天透過視訊在加拿大國會發表演說，將成為第3位在加拿大國會演說的烏克蘭總統。（編輯：郭中翰）1110315