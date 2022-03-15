朱立倫計畫訪美 黃介正：與美關係攸關爭取選票

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（中央社記者劉冠廷台北15日電）有關國民黨主席朱立倫對美方的想法，國民黨國際部主任黃介正今天說，台灣選民普遍認為，與美國關係好，是保持台海和平穩定的關鍵，為了爭取選票，各黨都要證明自己與美方關係不錯。

黃介正今天接受網路節目專訪，被問到朱立倫對美的想法、訪美代表何種意義、是否也是代表政黨外交時表示，不管是政治人物訪美、或是在政策上要與美國拉近，或是製造與美國友好形象，真正關鍵因素是台灣選民。

黃介正指出，因為選民普遍認為，跟美國關係好，是保持台海和平穩定的關鍵，所以為了爭取選票，不管哪黨的候選人，都要證明自己跟美國關係不錯。「親美保台、穩陸護台」就是國民黨路線，而台灣人是否親中的關鍵不在台灣人，而是在中國大陸，若中國大陸自己沒做好，當然就沒人要親。

美國總統拜登日前指派的特使團訪台時，曾與朱立倫等藍營人士會談，外傳美方是在國民黨的爭取下才點頭答應會面；黃介正說，這不是所謂大哥來，國民黨求見，而是人家說，「兄弟，我要來了，我們已經有要求與你們見面，你們時間要空出來，這個就是內幕。」

黃介正說，他敢保證，這次特使團當中對國民黨有興趣的美國人遠超乎想像，這些人對國民黨有興趣，不是因為認為國民黨之後穩贏，而是為了維護美國在台海的利益，去傾聽不同聲音，且不被外宣蒙蔽影響。

談到美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪台原因，黃介正認為，蓬佩奧訪台不是來政治旅行，按照民進黨說法就是想親自來台灣看一看，不管是送鳳梨乾還是澳洲紅酒，蓬佩奧的談話目的是要刺激北京，他個人不討厭蓬佩奧，甚至很欣賞蓬佩奧順利減重。

黃介正說，不是每一個美國人來台都要見到面，而國民黨見到的是拜登派來的跨黨派代表團，意義與跟卸任的國務卿不一樣。（編輯：謝佳珍）1110315