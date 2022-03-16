藍智庫批政治色彩濃 NCC：鏡電視案依法啟動調查

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（中央社記者劉冠廷、蘇思云台北16日電）國民黨智庫今天質疑鏡電視董事變更案，智庫教文體育組召集人陳學聖說，他在立法院看過這麼多屆國家通訊傳播委員會（NCC），這次是政治色彩最嚴重，主委陳耀祥判斷有問題。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，鏡電視案依法啟動相關調查，都會釐清相關事實。

鏡電視近日出現人事爭議，為此，國民黨智庫國家政策研究基金會今天召開「NCC的雙重標準跟黑箱作業還有多少」記者會，永續發展組召集人陳宜民表示，鏡電視已經在籌備，員工已經到職，也已經在試播，但是公司治理卻出了問題，過去國家通訊傳播委員會（NCC）屢次對電視台人事做行政指導，對鏡電視發生的事件卻推給經濟部，這到底有多少雙標的問題。

陳宜民說，NCC作為一個獨立機關，卻在這兩年多來，被外界屢屢懷疑「護航」、「黑箱」、「行政不中立」。然而，NCC的職責卻是非常的重要，NCC組織法第1條已經明示了NCC的重要職責，黨政軍退出媒體是基本精神，維護媒體專業自主更是重中之重。

陳學聖表示，幾次事件累積起來，讓大家對NCC產生強烈的懷疑與不信任，包括中天電視台因為報導特定候選人偏頗被撤照，NCC主委公開推薦華視入主52台，卻看到華視前總經理莊豐嘉跟藍委對嗆，最後被藍綠一起拉下台，這也證明陳耀祥判斷有問題。

與會的台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚說，目前還未看到鏡電視發揮正面的影響，卻先看到他內部的治理顯然出了一些問題。包括董事長有無介入新聞運作的問題，雖然NCC要求鏡電視說明，但到目前為止還未有進一步的訊息，如果真的有發生董事長干涉新聞自由之情事，NCC應說明實際情況以及如何處理，而非只是換董事長就沒事了。（編輯：蘇志宗）1110316