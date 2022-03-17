桃機欲增資 行政院：原則支持財務需求

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北17日電）桃園國際機場公司董事長林國顯昨天表示，已將增資計畫提報到行政院。行政院今天表示，桃機是國門、重要邊境管制處，政府將全力支持其營運，經評估可行性後，原則會支持桃機的財務需求。

林國顯昨天指出，疫情影響加上機場推動第3航廈及第3跑道建設，未來幾年資金缺口達新台幣1500億元，擬增資700億、800億元，於2030年達標，目前增資計畫已由交通部提報到行政院也獲得政院支持，但尚未核定。

行政院發言人羅秉成今天主持行政院會後記者會時對此表示，桃機是國門，也是重要的邊境管制處，政府會全力支持桃機相關營運，尤其在邊境安全還有整個航空服務品質提升上，都希望維繫一定的國際標準。

他說，桃機公司就財務需求有到院說明，但尚未有正式報告，因此還未經核定程序，桃園國際機場財務需求，未來經評估可行性後，原則會支持桃機的財務需求。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，全國工業總會呼籲政府5月起全面開放國門、返國免隔離，羅秉成說，台灣疫情穩定，民眾期待出入國的方便性、業者也盼開放國門等更加恢復往常生活，但疫情發展變化多端，國際疫情還是非常嚴峻狀況。

羅秉成表示，現在要評估5月疫情如何都很難說，邊境鬆綁不是時間問題，而是條件是否達成邊境可鬆綁的問題，這部分中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中都有對外說明，如果疫情還是維持穩定，仍要採逐步放寬方式比較安全。（編輯：蘇志宗）1110317