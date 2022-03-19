更多編輯台推薦新聞：
世界快樂排名台灣第26 蟬聯東亞國家之首
國際

世界快樂排名台灣第26 蟬聯東亞國家之首

逃難波蘭身心俱疲 烏克蘭難民：我們想回家
國際

逃難波蘭身心俱疲 烏克蘭難民：我們想回家

華燈初上凶手是誰網路熱搜 五月天阿信密碼劇透
娛樂

華燈初上凶手是誰網路熱搜 五月天阿信密碼劇透

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
南投地震規模5.1 最大震度4級
首頁 / 政治
蘇貞昌
新聞專題
蘇貞昌2/300

蘇貞昌指政府沒養網軍 蔣萬安：與人民認知落差大

2022/3/19 22:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷、謝方娪台北19日電）行政院長蘇貞昌今天說政府絕沒養網軍。國民黨立委蔣萬安表示，這跟人民的認知有很大的落差；政府部門不應透過人民的納稅錢、預算，進行網路的攻擊，還是希望回到理性討論，依法行政。

對於有國民黨議員檢舉在網路論壇批踢踢實業坊（PTT）批評他的網友IP來自國發會，國發會表示，整體中央及地方政府與所屬機構IP，都由國發會統一申請登記GSN政府骨幹網路，所以都顯示是國發會；目前僅確定不是國發會同仁，至於是誰還在了解中。

蘇貞昌今天說，台灣是自由開放國家，人人都可表示意見，包括在網路上，但應遵守法律規定並負相關責任，政府絕沒養網軍，政府預算一分一釐都受立法院審查、同意，花的任何錢，一分一毛都經監察院審計，禁得起檢驗，不會養網軍或散播不實消息。

蔣萬安下午出席愛奇兒家庭日活動時受訪表示，政府有沒有網軍這件事，政府部門當然會說沒有，但這跟人民的認知有很大落差；他呼籲政府部門不應透過人民的納稅錢、預算，進行這樣的攻擊，還是要回到理性討論，依法行政。

對於近日在電力議題上與蘇貞昌交鋒，蔣萬安表示，政府應務實面對民眾可望穩定供電的需求，謾罵、人身攻擊的方式轉移焦點，無法掩蓋政府無能解決穩定供電問題的事實。（編輯：林克倫）1110319

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀