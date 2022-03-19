蘇貞昌指政府沒養網軍 蔣萬安：與人民認知落差大

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（中央社記者劉冠廷、謝方娪台北19日電）行政院長蘇貞昌今天說政府絕沒養網軍。國民黨立委蔣萬安表示，這跟人民的認知有很大的落差；政府部門不應透過人民的納稅錢、預算，進行網路的攻擊，還是希望回到理性討論，依法行政。

對於有國民黨議員檢舉在網路論壇批踢踢實業坊（PTT）批評他的網友IP來自國發會，國發會表示，整體中央及地方政府與所屬機構IP，都由國發會統一申請登記GSN政府骨幹網路，所以都顯示是國發會；目前僅確定不是國發會同仁，至於是誰還在了解中。

蘇貞昌今天說，台灣是自由開放國家，人人都可表示意見，包括在網路上，但應遵守法律規定並負相關責任，政府絕沒養網軍，政府預算一分一釐都受立法院審查、同意，花的任何錢，一分一毛都經監察院審計，禁得起檢驗，不會養網軍或散播不實消息。

蔣萬安下午出席愛奇兒家庭日活動時受訪表示，政府有沒有網軍這件事，政府部門當然會說沒有，但這跟人民的認知有很大落差；他呼籲政府部門不應透過人民的納稅錢、預算，進行這樣的攻擊，還是要回到理性討論，依法行政。

對於近日在電力議題上與蘇貞昌交鋒，蔣萬安表示，政府應務實面對民眾可望穩定供電的需求，謾罵、人身攻擊的方式轉移焦點，無法掩蓋政府無能解決穩定供電問題的事實。（編輯：林克倫）1110319