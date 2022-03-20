支持朱立倫選總統？呂秀蓮：有領導力都有機會

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前副總統呂秀蓮20日受國民黨青年部邀請，在台北科技大學以「當我年輕時」為題演講。中央社記者張皓安攝 111年3月20日

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（中央社記者王承中台北20日電）前副總統呂秀蓮曾表示「換朱立倫進總統府」，對於2024大選是否支持國民黨主席朱立倫，呂秀蓮今天表示，希望有才氣、有領導能力的人都有機會；她強調，大家應共同思考如何避免戰爭，戰火無情、砲彈不會選擇藍綠。

呂秀蓮今天應國民黨青年部邀請，在台北科技大學進行演講。呂秀蓮會前接受媒體聯訪時表示，早在紅衫軍事件，就提倡藍天綠地好台灣，她認為這是上帝的意思，要有藍天綠地，台灣才會好；所以她一直主張藍綠要和解，過去也曾努力過，但時機不是很成熟。

對於美國總統拜登與中國國家主席習近平日前視訊通話討論烏克蘭局勢，呂秀蓮指出，放眼國際，美國、俄國及中國的「三國主義」形成，國際政治版圖正在調整，特別在俄烏戰爭，美國期待中國扮演角色，所以台灣要非常審慎應對。

呂秀蓮表示，當美國需要中國之時，是否就是美國對台灣問題鬆綁的時候，這值得朝野各界審慎觀察。

媒體詢問台獨空間議題，呂秀蓮指出，她主張1996年全民參與總統直選時，國家主權就已經獨立；相對於1912年在中國南京成立的中華民國，1996年的中華民國就是台灣，是第二共和的型態。

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呂秀蓮表示，她認為台灣不必再談獨立，因為這是事實，現在面臨的是如何避免戰爭，真正擁有和平，這必須超越藍綠，大家共同思考；戰火無情，砲彈不會選擇藍綠。

媒體追問，去年呂秀蓮曾在朱立倫外甥的婚宴致詞時表示，「換朱立倫進總統府」，2024大選是否會支持朱立倫？在呂秀蓮身旁共同受訪的朱立倫第一時間搶話回說：「那是客氣話啦！」呂秀蓮則說，希望有才氣、有領導能力的人都有機會。（編輯：蘇志宗）1110320