成大座談「躺平族」學生多 賴副總統勉信賴台灣

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（中央社記者楊思瑞台南21日電）副總統賴清德今晚受邀出席成大研究生協會舉辦的講座活動，發表演講並與學生座談，現場有超過4成學生對「未來想做的事」因為迷茫，選擇當「躺平族」，賴清德勉勵學生要信賴台灣。

國立成功大學研究生協會今晚在成大舉辦「未來．南方．青年」講座活動，邀請賴副總統以成大校友身分出席演講，並與學弟妹們現場交流對話。

賴副總統在演講中談到全球在2020新轉變的重要課題，包括COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、地緣政治、工業4.0及氣候變遷，並提出自覺、跨域、人工智慧、淨零及社群等解決方向。

賴副總統在會中透過互動了解學生未來想要做的事，結果有41%的學生選擇「躺平族，阿姨我不想努力了」，希望選擇專業職業的有36%，再其次則是考公職、創業等選擇。

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有學生在會中發言指出，台灣目前的高房價讓年輕人很難買得起房子，對未來有迷茫感才會選擇當「躺平族」；也有學生說，許多年輕人畢業後找不到工作，但產業界卻開出很多職缺沒人做，顯示有銜接上的問題。

賴副總統表示，政府正透過政策來減輕房屋首購族的負擔，未來也會繼續努力，希望年輕人即使迷茫，仍要有夢想，並信賴台灣，因為台灣在許多方面的表現領先全球，期勉學弟妹們迎向未來，勇敢面對挑戰，掌握機會，蛻變為一隻隻天鵝，實現自我，也成就更美好的台灣。（編輯：唐聲揚）1110321