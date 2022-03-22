黃偉哲喊話 歡迎朱立倫來台南一較長短

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（中央社記者王揚宇台北22日電）對於有人提議國民黨主席朱立倫可以選台南市長，台南市長黃偉哲今天受訪說，如果朱立倫來「那就精彩了」，歡迎台南女婿朱立倫來一較長短，來場君子之爭，讓台南市民選擇。

民進黨中執會3月2日通過徵召，提名黃偉哲競選連任。

黃偉哲今天北上赴立法院，宣傳3月26日至4月5日於台南後壁蘭花生物科技園區舉行的2022台灣國際蘭展，並於會前接受媒體聯訪，被問到外傳朱立倫等人可能要選台南市長等議題時，作出回應。

黃偉哲說，如果朱立倫來「那就精彩了」，又說，不管是國民黨或其他友黨提出的人選，都是政黨內的事情，都予以尊重。

不過，黃偉哲接著表示，這幾天看到國民黨的黨內競爭，有的人是朱立倫的代理人，有的是戰鬥藍的藏鏡人。不管什麼人來選，都希望有場君子之爭，但最好是朱立倫自己來，讓台南市民來選擇，是要讓黃偉哲繼續帶領台南進步，還是朱立倫，他都尊重。

黃偉哲也說，黨主席參選並不新鮮，也不是沒有過的事情，例如總統蔡英文2010年時參選新北市長等，歡迎朱立倫作為台南女婿，可以來台南來一較長短，來場君子之爭。

黃偉哲指出，如果朱立倫有別的想法，他也尊重，就看朱立倫來不來；如果不來，台南市民朋友也知道朱立倫的意思了，也會有所解讀。（編輯：翟思嘉）1110322