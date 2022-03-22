監院邀漢翔座談國機國造 監委關注無人機開發

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監察院外交及國防委員會17日邀請漢翔航空工業股份有限公司董事長胡開宏、總經理馬萬鈞座談，包括監察院長陳菊（右）等人參加。（監察院提供）中央社記者陳俊華傳真 111年3月22日

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（中央社記者陳俊華台北22日電）監察院外交及國防委員會日前邀漢翔董事長胡開宏到會座談，增進監委對國機國造議題了解；會中監委關注關鍵技術取得困難，如何突破困境、是否有參與無人機開發、台灣自製戰機外銷等問題。

監察院透過新聞稿指出，監察院外交及國防委員會17日邀請漢翔航空工業股份有限公司董事長胡開宏、總經理馬萬鈞到會座談，以增進監委對國機國造及航太產業等議題的瞭解，並作為職權行使參考。包括監察院長陳菊在內，共22位監委參加。

監察院說，漢翔公司積極參與航太工業發展，並進行「國機國造」作業，研發生產自強教練機、經國號戰機及升級案、勇鷹高級教練機，辦理F-16A/B戰機升級F-16V案，及第五代戰機研發案等。

監察院指出，馬萬鈞以「國機國造前景–新一代初級教練機、下一代戰機」為題，介紹漢翔公司對於下一代戰機的規劃、戰機系統件自製及外購、國內軍用發動機製造能量、新式初級教練機簡介等，並表示戰機系統件能夠自製，才符合國防自主精神。

胡開宏說，初教機是國機國造的踏腳石，目的是讓系統件開發向上提升並紮根國內，為下一代戰機鋪路；此外，國內系統件開發成本過高，適度提高預算補助，才能吸引廠商投入國機國造行列；下一代戰機能否成功發展，除人才、技術、場域都到位外，國家政策全力支持極具關鍵。

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監察院說，隨後由監委提問，監委陳景峻提及關鍵技術取得困難，如何突破困境；監委趙永清想瞭解漢翔公司有無參與無人機開發，以及各項保密作為；監委林文程則關心台灣自製戰機外銷問題；監委賴振昌詢問，勇鷹高教機平戰轉換。

另外，監委范巽綠詢問，漢翔公司研發及技術人員招募與留用；監委浦忠成詢問漢翔公司專業人員培訓計畫；外交及國防委員會召集人賴鼎銘，則關心近日韓國自製戰機突破外銷限制的資訊、他國F-16戰機升級為F-16V如何分擔研發經費等，胡開宏、馬萬鈞逐一回答。（編輯：翟思嘉）1110322