台美日澳斯合辦研習營 探討打擊網路金融犯罪

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（中央社記者黃雅詩台北22日電）台、美、日、澳、斯洛伐克今天共同舉辦線上「全球合作暨訓練架構 （GCTF）數位犯罪防治國際研習營」。美國在台協會（AIT）指出，這是GCTF自2015年啟動後，首次共同探討如何打擊網路金融犯罪。

此次研習營是由美國在台協會與台灣外交部、法務部、日本台灣交流協會、澳洲駐台辦事處及斯洛伐克經濟文化辦事處共同舉辦。

AIT發布新聞稿指出，在研習營上，執法官員討論了網路金融犯罪的最新趨勢並分享實務經驗。來自美國司法部聯邦調查局的專家小組成員，針對如何打擊涉及虛擬貨幣的犯罪提供案例研究，美國國土安全部調查官員則分享打擊暗網犯罪的經驗。

AIT指出，儘管台灣被拒絕有意義地參與國際刑警組織和許多其他國際組織，今天的研習營突顯了台灣與國際社會分享其專業知識的多種方式，以及全球網路社群如何與台灣分享經驗，以應對網路金融犯罪的共同挑戰。

外交部發布新聞稿指出，這是GCTF今年第一場活動，也是斯洛伐克第3度參與合辦GCTF活動，並指派專家分享區塊鏈應用與網路安全策略。

外交部指出，本次活動是GCTF第8度以執法合作為主題舉辦國際研習營，探討議題聚焦加密貨幣與數位金融犯罪防制。

法務部長蔡清祥、調查局長王俊力、斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文（Martin PODSTAVEK）以預錄方式致開幕詞，法務部調查局、美國聯邦調查局（FBI）、美國國土安全調查署（HSI）、澳洲聯邦警署（AFP）、日本及斯洛伐克等各國專家，在會中分享數位金融犯罪最新趨勢及國際合作經驗。

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外交部表示，本次研習活動計有來自亞太、中東、非洲、歐洲、北美、拉美及加勒比海等區域共32國近300名警政、司法及執法人員線上與會，有助強化台灣與國際社會執法合作。

外交部指出，GCTF自2015年6月1日由台美合作成立迄今，日本及澳洲於2019年及2021年相繼加入成為正式夥伴，已針對區域國家共同關切且台灣具備專業優勢的全球性議題，舉辦47場訓練活動，協助各國發展與能力建構，共同因應全球新興挑戰。（編輯：謝佳珍）1110322