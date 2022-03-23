駁台鐵公司化在炒地皮 王國材：工會不懂我的心

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北23日電）台鐵工會指台鐵公司化是假改革，想藉此炒地皮。交通部長王國材今天表示，土地資產開發以收租及地上權為主，不會賣地，所有目標都是要讓台鐵得到更好的收入，形成正向循環。他說，「其實工會不懂我的心」。

台灣鐵路工會昨天指出，政府推動台鐵公司化的做法是假改革，並認為，土地資產設置基金償債是掩耳盜鈴，想藉公司化名義收回大部分台鐵土地來搞所謂的高架化、地下化，到處開發新的軌道建設，炒高附近房價。工會今天將號召1500名台鐵員工上街，以溫和方式陳情抗議，並到立法院遞交陳情書。

交通部長王國材上午列席立法院交通委員，他會前接受訪問時表示，所有的目標就是要讓台鐵透過土地資產的開發，得到更好的收入，形成正向循環。台鐵在有收入後，可以改善安全、提升科技等。他說，「其實工會不懂我的心」。

王國材指出，推動鐵路法修法跟公司化條例，會讓台鐵附業收入從17%提升到日本的60%，讓很多車站周邊荒廢的宿舍、倉庫得到開發。目前為了償債，也從台鐵幾塊土地租金收入來負擔，基本上所有改革是為台鐵未來公司化有好的基礎。

王國材說，政府從事土地開發或是鬆綁法令，怎麼可能會變成在炒作土地。以鐵道局所管的高鐵特定區用地為例，大部分都是不賣，以租金或地上權的方式；未來台鐵也是如此，如果要賣土地，必須要報交通部，原則上以開發收租金、地上權為主，不會賣地。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對於工會陳抗，他表示，工會來立院抗議，代表很多台鐵員工仍有不了解的地方，這部分他尊重。明天立法院會召開正式的公聽會，他請工會把每個題目提出，明天都會一一給答案。公司化是為台鐵員工更好，這部分目標一致，希望用理性方式討論台鐵未來。

太魯閣事故週年將至，外傳台鐵辦理的追思會卻流標。王國材表示，流標是因為評選過程嚴格，目標依然是在4月2日晚上在台北車站辦理追思會，台鐵密切籌備中。（編輯：郭無患）1110323