防錢櫃大火意外再現 政院擬修消防法提高罰鍰

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（中央社記者賴于榛台北23日電）為防錢櫃大火意外再現，行政院會明天擬通過「消防法」部分條文修正草案，未來一定規模營業場所，無論營業或施工中未訂定消防防護計畫，將不給予改善期直接開罰，並提高罰鍰額度至新台幣30萬元。

為完善消防制度，以及因應民國109年發生的台北林森錢櫃KTV大火、110年的高雄市「城中城」大樓大火，內政部擬具「消防法」部分條文修正草案，明天預計於行政院會討論、通過。

對於錢櫃當年火警，台北市消防局當時表示，現場將全棟警報設備關閉，且未送消防防護計畫就偷跑施工。

政院官員晚間對中央社記者表示，內政部指出，未來修法通過後，將強化消防安全管理，營業場所違反消防安全將直接開罰，不再給予限期改善，並提高罰鍰額度，也同時要求危險物品場所應增設安全技術人員，健全危險物品場所管理。

根據草案，一定規模以上的建築物且供營業使用場所，若未由管理權人遴用防火管理人訂定消防防護計畫，或未訂定施工中消防防護計畫者，處其管理權人新台幣2萬元以上，30萬元以下罰鍰。

草案也明訂，有發生火災致生重大損害之虞者，並得勒令管理權人停工，施工中消防防護計畫非規定備查，不得擅自復工；而非供營業使用場所，若無消防防護計畫，或未訂定施工中消防防護計畫者，經通知限期改善未改善者，則可處管理權人2萬元以上10萬元以下罰鍰。

而針對石油煉製災害，官員說，草案也課予業者主動通報責任，並全面檢視提高違規罰責，強化消防公權力行使。

根據草案，石油煉製業、合成樹脂及塑膠製造業等，以及製造、儲存或處理公共危險物品合計達管制量3000倍以上或其他經主管機關公告的廠區，若發生火災、爆炸、公共危險物品或可燃性高壓氣體漏逸時，管理權人應立即依中央主管機關訂定並公告的對象、方式及內容完成通報。

草案也規範，管理權人若未完成通報，將處新台幣10萬元以上，50萬元以下罰鍰。（編輯：楊凱翔）1110323