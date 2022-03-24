停電事件頻傳 國安局：應是個案非連動事件

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（中央社記者游凱翔台北24日電）台灣近期發生多起停電事件，引起外界關注是否有敵對勢力介入，國安局長陳明通今天表示，這些停電事件屬於個案，而非連動事件，但台灣的關鍵基礎設施不該這麼脆弱。

立法院外交及國防委員會今天邀請國家安全局、國防部、外交部、大陸委員會、行政院國土安全辦公室等單位，以「東亞最新地緣政治情勢與國家安全及相關應變準備工作」為題專案報告，並備質詢。

民進黨立委林靜儀質詢時，關切國安局是否有掌握停電事件的掌握與研析。

陳明通回應，這些停電事件屬於個案，而非連動事件，但台灣的關鍵基礎設施不該這麼脆弱。他表示，以桃園機場停電事件為例，是屬於「人安」事故，相關單位並未做好查核，也有些物品安全涉及跳電，但這些都不該發生，政府應該重視。

陳明通最後強調，針對這些個別案件，相關單位都會調查，國安局也會統整並評估。

行政院國土辦主任何達仁答詢民眾黨立委邱臣遠質詢時表示，針對關鍵基礎設施安全防護，國土辦平時就從演習角度全災害角度去加強，近期幾件電力與交通設施事件，維安規格已全面提升，並全面盤點設施脆弱性。（編輯：黃國倫）1110324